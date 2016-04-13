هكذا احتفل هيو جاكمان وزوجته بذكرى زواجهما الـ 20

اختار النجم هيو جاكمان Hugh Jackman الجزر الاستوائية للاحتفال وزوجته ديبورا لي فورنيس Deborra-Lee Furness بذكرى زواجهما الـ20.

وفي الوقت عينه، نشر النجم البالغ من العمر 47 عاماً صورة على صفحته الخاصّة في انستقرام من حفل زفافه، ظهر بها وزوجته البالغة من العمر 60 عاماً.

وأرفق هيو الصورة بتعليق كتب فيه: "في هذا اليوم منذ عشرين عاماً"، فحصدت الصورة إعجاب أكثر من 160 ألف شخص.

يُذكر أنّ قصة حب هيو جاكمن وزوجته هي من أشهر وأصدق قصص حبّ المشاهير، نظراً لفارق العمر بينهما، إذ إنها تكبره بـ13 عاماً.