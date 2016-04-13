أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

العثور على النجم ديفيد جيست متوفياً في أحد فنادق لندن

Google+ Print

الثلاثاء 12-04-2016 23:55

توفي نجم التليفزيون الأمريكي، والمذيع السابق لقناة CBB ديفيد جيست David Gest، عن عمر ناهز الـ 62 عاماً.

وعثرت السلطات البريطانية على النجم متوفيا داخل غرفة في فندق فورزيون بلندن صباح اليوم.

وأكد خبر وفاته صديقه عماد هندي Imad Handi في بيان قال فيه" ببالغ الحزن والأسى أعلن وفاة David Gest، كان نجماّ عظيماً..سنفتقده كثيراً".

يشار الى أن ديفيد ظهر في سلسلة البرامج التليفزيونية الشهيرة "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!"، وحصد شهرته الواسعة بعد انتاجه أكبر عرض تليفزيوني في التاريخ لمايكل جاكسون 30th Anniversary Celebration: The Solo Years in 2001.

 

وفاة زوجة النجم توم جونز بعد 59 عاماً من الزواج

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي