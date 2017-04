العثور على النجم ديفيد جيست متوفياً في أحد فنادق لندن

توفي نجم التليفزيون الأمريكي، والمذيع السابق لقناة CBB ديفيد جيست David Gest، عن عمر ناهز الـ 62 عاماً.

وعثرت السلطات البريطانية على النجم متوفيا داخل غرفة في فندق فورزيون بلندن صباح اليوم.

وأكد خبر وفاته صديقه عماد هندي Imad Handi في بيان قال فيه" ببالغ الحزن والأسى أعلن وفاة David Gest، كان نجماّ عظيماً..سنفتقده كثيراً".

يشار الى أن ديفيد ظهر في سلسلة البرامج التليفزيونية الشهيرة "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!"، وحصد شهرته الواسعة بعد انتاجه أكبر عرض تليفزيوني في التاريخ لمايكل جاكسون 30th Anniversary Celebration: The Solo Years in 2001.

وفاة زوجة النجم توم جونز بعد 59 عاماً من الزواج