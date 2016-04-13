MBC تستغل نجاح ناصر القصبي في موسم جديد من "سيلفي"

دفع النجاح الكبير وردود الفعل الواسعة التي حققها "سيلفي" لنجم الكوميديا ناصر القصبي رمضان الماضي، صناع العمل وقناة MBC لتقديم جزء ثان من المسلسل رمضان المقبل، بحثاً عن تحقيق ذات النجاح والمتابعة الجماهيرية وبالتالي الإعلانات في الموسم الإعلاني الأهم في الشهر الفضيل، لا سيما وأن MBC تخصص الفترة الذهبية لمسلسل القصبي وجمهوره في السعودية والخليج، وترصد له ميزانية إنتاجية كبيرة، وتحشد في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما السعودية والخليجية.

ويجري تصوير المسلسل، الذي يعتمد على الجراءة في الطرح والانتقاد للعديد من القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة في قالب كوميدي ساخر، حالياً ما بين الإمارات والسعودية ولبنان ومصر وأوروبا، ويحسب للعمل أنه أول مسلسل سعودي تم تصويره هذا الموسم من أعمال رمضان، حيث بدأ التصوير في شهر فبراير.

و"سيلفي 2" هو عمل كوميدي اجتماعي، يتكون من ثلاثين حلقة منفصلة تمزج بين الكوميديا والتراجيديا وتتناول قضايا وجريئة من الواقع الخليجي والعربي وموضوعات جديدة عما تم تقديمه بالجزء الأول، ومن إنتاج شركة يارا ميديا التابعة للمخرج أوس الشرقي، ويشرف الفنان ناصر القصبي على ورشة كتابة المسلسل التي يترأسها خلف الحربي وتضم عدد من الكتاب الجدد بجانب ناصر العزاز وعبدالرحمن الوابلي وعبدالعزيز المدهش، وإخراج أوس الشرقي، وبطولة ناصر القصبي وعدد من نجوم الكوميديا السعودية والخليجية ومنهم: حبيب الحبيب وعبدالإله السناني وأسعد الزهراني ومحمد الطويان وريم عبدالله ومريم الغامدي وأغادير السعيد وريماس منصور.

يشار إلى أن نجاح "سيلفي" أطاح وللعام الثاني على التوالي بالجزء الرابع من "واي فاي" خارج خريطة رمضان والذي يعرض بشكل أسبوعي حالياً على mbc، كما أطاح من قبل بمسلسل "بيوت من تراب" بطولة ناصر القصبي الذي تأجل للعام الثاني كذلك.

أحلام: برنامجي سيرجع قريباً وأنا مسؤولة عن كلامي