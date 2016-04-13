كيلي جينير نجمة غلاف "ماري كلير"... وكاتلين هي السرّ المحظور

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيلي جينير Kylie Jenner ، على غلاف مجلة " Marie Claire " في عددها الصادر في شهر أبريل الجاري.

وتصدرت النجمة البالغة من العمر 18 عاماً غلافاً من أصل 5 ظهر عليها كلّ من Hailey Baldwin و Zendaya Coleman و Ellie Goulding، بالإضافة إلى Gugu Mbatha-Raw.

وأجرت كيلي الشقيقة الصغرى في عائلة كارداشيان حوارا صحافياً، تطرّقت فيه إلى الحديث عن تحوّل والدها بروس جينير Bruce Jenner الى امرأة.

وأشارت النجمة إلى أنها كانت تعلم بميول والدها منذ زمن بعيد، لكن هذا الموضوع كان السرّ المحظور في العائلة الذي يجب كتمانه.

يُذكر أن حديث Kylie Jenner عن والدها جاء مناقضاً لحديث باقي أفراد عائلتها، الذين اعتبروا أن تحوّل Bruce إلى Caitlyn Jenner شكّل لهم صدمة كبيرة لكونه حدث غير متوقع.