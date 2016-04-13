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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 13 أبريل 2016

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 13 أبريل 2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 13 أبريل 2016

برج الثور على الصعيد المهنى ..


>على الرغم من أن هناك بعض الأزمات التى كانت تتعلق بوضعك فى العمل مؤخراً، إلا أنك كنت قادر على تجاوزها بحكمة وصبر، لا تجعل الأزمات تؤثر عليك سلباً وحاول أن تتمسك بهذه الطريقة فى معالجة الأمور الخاصة بك.

برج الثور على الصعيد الصحى..


>الحصول على عدد ساعات كافية من النوم هو أهم النصائح التى يوصى بها الأطباء، كذلك يفضل أن تتخلص من القلق والتوتر الذين كانوا حلفاء لك فى المرحلة المقبلة، كن أكثر هدوءاً وتعامل مع الأمور بشكل أفضل، ولا تجعل حياتك عرضة لأى أزمات.

على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب مستقرة جداً، فقط كل ما هو عليك أن تهتم به أكثر من ذلك، وساعده على تجاوز هذه المرحلة الحرجة من حياته، كذلك يفضل أن تكون إلى جواره أطول فترة ممكنة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التطورات على مستوى العائلة، كما أن هذا الشهر تحديداً سيكون به أحداث حافلة تتعلق بعلاقتك بالحبيب. العمل وقد تحقق الكثير من المكاسب المادية المفاجئة.

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مصر 365

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