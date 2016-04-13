برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 13/ 4/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>اليوم مثالى للقيام بمشروع تجارى جديد إذا كنت تفكر فى مشروع ما يجب أن تأخذ خطوة نحو تنفيذه الآن فليس هناك أفضل من الوقت الحالى لتنفيذه والفرص الجديدة تطرق على الباب وكلهم تقريبًا سيكونوا حقيقيين. على الصعيد العاطفي:

>تتعامل مع العلاقات العاطفية فى هذه الفترة من الزمن باستهتار واستخفاف، لا بأس بهذا إذا كان واضحًا للطرف الآخر من البداية لكن احذر من أن تجرح أحدهم أو تستغله عاطفيًا لأن هذه جريمة بحقه لن تغتفر. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>اعتبارات الجمال على قمة أولولياتك اليوم، حتى أنك من الممكن أن تلجأ لأحد العلاجات التجميلية سواء البسيطة لمكافحة الشيخوخة وحتى الجراحات التجميلية الكبرى. لكن أفضل ما تفعله هو أن تهتم بتغيير نمط حياتك من أجل البقاء جميلاً. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يراودك شعور قوى بالالتزام وقد تضطر إلى تلبية بعض الالتزامات العائلية ولكن بعد تلبيتها سينعكس هذا إيجابًا بشدة على حالتك النفسية، وستستمتع بكل لحظة فى عملك على تنفيذ طلباتهم.

شبكةعيونالإخبارية

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