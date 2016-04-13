حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 13 /4/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>توقع دائماً الأسوأ حتى لا تصدم عندما تواجه بعض المشكلات المتكررة فى محيط العمل، الشخصيات المحيطين بك يمتلكون بعض الصفات التى تسبب مصدراً للإزعاج الدائم، حاول أن تتجاهل ما يحدث حولك، والتزم بقواعدك فى التعامل مع الأشخاص، حتى تمر من هذه الفترة بسلام، وتعود الأجواء إلى طبيعتها الهادئة التى اعتدت عليها.>المشكلات المستترة التى تحاول أن تمرها دون مناقشة مع شريك حياتك، تزيد من شعورك بالغضب و تجعلك تفكر فى شكل العلاقة ككل، احذر من أخذ القرارات فى هذه الحالة، حتى لا تكون مجرد قرارات انفعالية تزيد من تعقيد هذه المشكلات وتفاقمها، ولا تجعل تفكيرك منصب حول هذه المشكلات، بقدر ما تفكر فى حلها.>حالتك الصحية مستقرة، لكن العودة إلى العادات الغذائية غير الصحية وتناول الوجبات الدسمة، فى أوقات متأخرة من الليل و النوم بعدها مباشرة، يتسبب لك فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذلك حاول ان تعود إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حتى تستعيد رشاقتك وصحتك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يقضى يوماً مزعجاً جداً بسبب تواجد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لك، بالإضافة إلى التفكير الدائم فى حل مشكلاتك مع شريك حياتك، الذى يؤدى إلى إعادة النظر فى شكل العلاقة والتفكير فى إنهائها بشكل تام حتى يرتاح ذهنك من التفكير.