برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 13\4\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

> عندما يعهد لك رؤسائك فى العمل بالكثير من المهام، فهذا له جانب إيجابى أنك شخصاً يمكن الاعتماد عليه، وأن عملك جيد بالقدر الكافى، ولكن قد تعانى بعض الضغوط جراء ذلك، حاول أن تتحملها فالتميز له ضريبته. برج الجدى على الصعيد العاطفى:

> شريك حياتك إن لم يبادلك نفس الاهتمام، وإن لم تشعر فى العلاقة برمتها بارتياح .. عليك إذاً اتخاذ قرار حاسم سواء بالاستمرار أو الابتعاد، فالعلاقة التى تُبنى على أخذ أحد الأشخاص طوال الوقت، وإعطاء الآخر طوال الوقت أيضاً هى ليست بعلاقة صحية. برج الجدى على الصعيد الصحى:

> هناك بعض المشاكل الصحية تحتاج إلى الذهاب للطبيب، وليس الاكتفاء فقط بالمسكنات، من ضمن هذه المشاكل هى مشاكل الأسنان .. فهى تحتاج لمتابعة مع الطبيب، لذلك إن شعرت بألم ولو بسيط عليك التوجه إليه فوراً. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> تذكر أن معرفة الناس كنوز، لذلك حاول أن تحسن علاقاتك مع زملاءك، واصدقائك، وكذلك عليك أن تسامح من أخطأ فى حقك بدون قصد، فالمسامحة تحررك أنت.

شبكةعيونالإخبارية

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