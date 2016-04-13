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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 13\4\2016

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 13\4\2016 برج القوس حظك اليوم الأربعاء 13\4\2016

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برج القوس على الصعيد المهنى:


>عندما تشعر أنك فقدت شغفك بالعمل، وليس لديك أدنى استعداد لتستمر فيه، يجب عليك تذكر كل الدوافع التى جعلتك تدخل هذا المجال، وتبدأ فى هذا العمل، تذكرك للدوافع سيحفزك، للاستمرار فى العمل بشكل جيد، كذلك عندما تطور نفسك، وتعرف كل جديد فى مجال عملك، هذا سيحفزك على العمل بشكل أكثر حماساً.

برج القوس على الصعيد العاطفى:


>لا تتفاجأ إذا تغير شريك حياتك فجأة ودون سابق إنذار، لأنك إن تأملت ستجد أنه أرسل أكثر من إنذار إليك، وقال لك بشكل غير مباشر أنه يحتاج إلى اهتمامك، وعندما فاق الأمر كل احتمال، تغير فجأة، فحاول أن توليه اهتماماً أكبر لترمم ما تصدع.

برج القوس على الصعيد الصحى:


>عدم أخذ كفايتك من النوم، يؤثر سلباً وبشكل تراكمى على صحتك، وعلى تركيزك، وبالتالى على جوانب حياتك المختلفة، لذلك احرص على تنظيم وقتك بالشكل الذى يسمح لك النوم جيداً.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>إذا أردت أن تزيد من دخلك، يمكنك البدء فى مشروع صغير جانبى إلى جانب عملك الأساسى، يمكنك الاستعانة بمساعدة أصدقائك أيضاً، وأن تقنعهم بالدخول معك فى هذا المشروع، حتى تجد من يديره فى غيابك.

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مصر 365

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