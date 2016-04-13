حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 13/4/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

تبحث عن فرصة عمل مناسبة منذ فترة طويلة هذا هو الوقت المناسب فقد تحصل على عروض عمل مفاجئة فى مجال لطالما تمنيته. حافظ على روح الطموح بداخلك فسوف تصل إلى آفاق جديدة من التغيير والنجاح.العلاقة راكدة بينك وبين من تحب منذ فترة طويلة اذا كنت تهتم فعلا لأمر شريكك عليك أن تعيد الحياة إلى هذه العلاقة مرة أخرى ربما تحضر له هدية مفاجئة ولا تحاول أن تأخذ أى قرارات مصيرية فى العلاقة هذه الأيام.تعانى من توتر الشديد الذى قد يسبب لك مشاكل فى القولون أو يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم ومن الممكن أن تعانى اليوم من الصداع النصفى. عليك أن تبدأ يومك بالتأمل وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة.اجواء من التغيير فى محيطك اليوم قد تغير مجال عملك أو محل إقامتك ولكن هذا التغيير سوف يكون للأفضل. قد تعانى من بعض المشاكل المادية العابرة ولكنك سرعان ما تتغلب عليها.