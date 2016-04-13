حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 أبريل 2016

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 13/4/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 13/ 4/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 13 أبريل 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 13 أبريل 2016

>برج الثور على الصعيد المهنى ..

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برج الثور على الصعيد الصحى..

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تبحث عن فرصة عمل مناسبة منذ فترة طويلة هذا هو الوقت المناسب فقد تحصل على عروض عمل مفاجئة فى مجال لطالما تمنيته. حافظ على روح الطموح بداخلك فسوف تصل إلى آفاق جديدة من التغيير والنجاح.العلاقة راكدة بينك وبين من تحب منذ فترة طويلة اذا كنت تهتم فعلا لأمر شريكك عليك أن تعيد الحياة إلى هذه العلاقة مرة أخرى ربما تحضر له هدية مفاجئة ولا تحاول أن تأخذ أى قرارات مصيرية فى العلاقة هذه الأيام.تعانى من توتر الشديد الذى قد يسبب لك مشاكل فى القولون أو يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم ومن الممكن أن تعانى اليوم من الصداع النصفى. عليك أن تبدأ يومك بالتأمل وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة.اجواء من التغيير فى محيطك اليوم قد تغير مجال عملك أو محل إقامتك ولكن هذا التغيير سوف يكون للأفضل. قد تعانى من بعض المشاكل المادية العابرة ولكنك سرعان ما تتغلب عليهاقد تتعرض لخيانة من بعض الأصدقاء فى محيط العمل عليك الحذر وعدم إعطاء الثقة إلى من لا يستحقها فقط ركز على عملك. لديك العديد من الأفكار الرائعة المؤجلة من فترات طويلة عليك أن تبدأ فيها لا يوجد وقت لتضيعه.تقابل صديق قديم أو شخص عزيز عليك بالصدفة ويسبب لك الكثير من السعادة ويعيد عليك ذكريات أيام جميلة مضت. لا تتورط فى علاقة حب قد تكون غير مناسبة لك وتندم عليها بعد فوات الأوان.جدولك المزدحم اليوم يسبب لك الكثير من التوتر والعصبية والتى تنعكس بالسلب على صحتك الجسدية عليك أن تهدئ أعصابك ومن الممكن أن تمارس بعض تمارين التأمل فسوف تساعدك كثيرًا.تقابل بعض المشكلات المفاجئة فى محيط العمل بسبب أشخاص لا يستحقون الثقة التى أعطيتها لهم عليك الحذر جيدًا. لا تنغمس فى علاقة حب غير مناسبة لمجرد شعور بالوحدهيتوقع علماء الفلك أن هناك أزمة طارئة ستمر بها خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن عليك أن تعيد ترتيب أوراقك، وأن تهتم بعلاقتك بالزملاء ومديرك فى العمل حتى لا يكون لهذا تأثير سلبى عليك فيما بعد.علاقتك بالحبيب غير مستقرة تماماً عليك فقط أن تهتم به وتستمع إليه حتى تعرف ما يجعله غير سعيد، كذلك يفضل أن تهتم بجلساتكما الخاصة التى سيكون لها مردود جيد عليك إذا استمعت إلى كل هذه النصائح وقمت بالتركيز فبها.ربما يكون هناك أزمة صحية طارئة، ولكن الاطباء ينصحوك بأن تهتم بالكثير من النصائح أهمها الحصول على قسط وافِ من الراحة يومياً وكذلك ممارسة الرياضة التى من شأنها أن تجعل صحتك أفضل فيما بعد.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة الماضية شهدت الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالأصدقاء والعائلة، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك علاقة جديدة فى الأفق ستغير كثيراً من شكل حياتك بالكامل.على الرغم من أن هناك بعض الأزمات التى كانت تتعلق بوضعك فى العمل مؤخراً، إلا أنك كنت قادر على تجاوزها بحكمة وصبر، لا تجعل الأزمات تؤثر عليك سلباً وحاول أن تتمسك بهذه الطريقة فى معالجة الأمور الخاصة بك.الحصول على عدد ساعات كافية من النوم هو أهم النصائح التى يوصى بها الأطباء، كذلك يفضل أن تتخلص من القلق والتوتر الذين كانوا حلفاء لك فى المرحلة المقبلة، كن أكثر هدوءاً وتعامل مع الأمور بشكل أفضل، ولا تجعل حياتك عرضة لأى أزمات.

على الصعيد العاطفى..

>علاقتك بالحبيب مستقرة جداً، فقط كل ما هو عليك أن تهتم به أكثر من ذلك، وساعده على تجاوز هذه المرحلة الحرجة من حياته، كذلك يفضل أن تكون إلى جواره أطول فترة ممكنة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 13/4/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 13/4 /2016

>العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 13\4\2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:

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برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 13 /4/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 13/ 4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 13\4\2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:

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برج الأسد على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 13\4\2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:

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برج القوس على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 13\4\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

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برج الجدى على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التطورات على مستوى العائلة، كما أن هذا الشهر تحديداً سيكون به أحداث حافلة تتعلق بعلاقتك بالحبيب.اليوم مثالى للقيام بمشروع تجارى جديد إذا كنت تفكر فى مشروع ما يجب أن تأخذ خطوة نحو تنفيذه الآن فليس هناك أفضل من الوقت الحالى لتنفيذه والفرص الجديدة تطرق على الباب وكلهم تقريبًا سيكونوا حقيقيين.تتعامل مع العلاقات العاطفية فى هذه الفترة من الزمن باستهتار واستخفاف، لا بأس بهذا إذا كان واضحًا للطرف الآخر من البداية لكن احذر من أن تجرح أحدهم أو تستغله عاطفيًا لأن هذه جريمة بحقه لن تغتفر.اعتبارات الجمال على قمة أولولياتك اليوم، حتى أنك من الممكن أن تلجأ لأحد العلاجات التجميلية سواء البسيطة لمكافحة الشيخوخة وحتى الجراحات التجميلية الكبرى. لكن أفضل ما تفعله هو أن تهتم بتغيير نمط حياتك من أجل البقاء جميلاً.يراودك شعور قوى بالالتزام وقد تضطر إلى تلبية بعض الالتزامات العائلية ولكن بعد تلبيتها سينعكس هذا إيجابًا بشدة على حالتك النفسية، وستستمتع بكل لحظة فى عملك على تنفيذ طلباتهم.تنتظر كثير من لتغيرات فى صعيد العمل على المستوى المادى، وتواجه مجموعة من العقبات التى تمنعك عن تنفيذ أفكارك مما يزيد من شعورك بالإحباط والشعور بالحاجة إلى الابتعاد عن أجواء العمل لفترة طويلة، بالرغم من حماسك الداخلى إلا أن الأجواء المحيطة بك، تعطيك قدر كبير من الطاقة السلبية، حاول ألا تستسلم لهذه الحالة وتخلص منها سريعاً.التواجد فى أماكن تحمل ذكريات خاصة فى قلبك، و رؤية أشخاص لم تراهم منذ فترة طويلة تجعلك فى حالة من السعادة البالغة و تسترجع ذكريات طويلة مثلت فترة هامة فى حياتك، تعيد تفكيرك فى عدد من الأمور الشخصية، كما تعيد التفكير فى عدد من المواقف التى مرت عليك سابقاً دون أن أثراً بارزاً، على عكس هذه الأيام.الشعور الدائم بالإجهاد وعلامات الإرهاق التى تظهر على وجهك تأتى بسبب الإجهاد الذهنى الذى يسيطر عليك هذه الفترة، أنت فى حاجة دائماً للراحة، لأنك من الشخصيات التى لا تتوقف عن التفكير، فهى تعتبر عقلها آلة تعمل بالطاقة المتجددة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من التأهب والانتظار لتصليح عدد من الأمور المادية، و الحنين إلى ذكريات تربطك بأماكن و أشخاص بعينهم و اللقاء بهم تقودك إلى سعادة حقيقية لم تشعر بها منذ فترة.الوضع الآن فى عملك أكثر راحة من الفترات السابقة، حاول أن تحافظ عليه بالجهد المبذول دائمًا، كنت تبحث عن فرصة عمل جديدة فى الفترة الماضية، من الأفضل أن تُصرف نظر عن الدخول فى مجال عملك غير مجالك الأصلى، الوقت مناسب كى تجتهد أكثر فى عملك لتصل إلى الترقية التى كنت تحلم بها.علاقتك بشريكك تسير بشكل جيد، إذا كان بينكما خلاف فمن الضرورى حل هذه الخلافات فيما بينكم دون اللجوء إلى أحد خارجكما سيكون أفضل، بعض الصفات فى شريك حياتك تثير قلقك من المراحل المقبلة بينكما، لذا حاول أن تهدأ وتتناقش معه بهدوء فيما تخشى منه، حتى لا تزداد الخلافات.منذ شهرين وأنت تمارس الرياضات الخفيفة مثل المشى والجرى، هذه الرياضات تحسن صحتك بشكل ملحوظ حاول أن تسير على نظام غذائى بجانب ممارسة هذه الرياضات، فصحتك تحتاج إلى ممارسة الأمور الصحية بشكل دائم، حاول أن تبتعد عن تناول الطعام الذى يحتوى على كميات كبيرة من التوابل فهذا سيؤثر على معدتك مستقبلا.ادخار القليل من راتبك الشهرى بشكل دائم سيفيدك فيما بعد، عليك أن تدير الأمور فى عقلك بالشكل الكافِ حتى لا تقع فى ضائقة مالية أو تضطر إلى الاقتراض الذى لا تقوى فيما بعد على سداده، كن هادئًا ولا تجعل تصرفات الآخرين تؤثر عليك سلبًا.توقع دائماً الأسوأ حتى لا تصدم عندما تواجه بعض المشكلات المتكررة فى محيط العمل، الشخصيات المحيطين بك يمتلكون بعض الصفات التى تسبب مصدراً للإزعاج الدائم، حاول أن تتجاهل ما يحدث حولك، والتزم بقواعدك فى التعامل مع الأشخاص، حتى تمر من هذه الفترة بسلام، وتعود الأجواء إلى طبيعتها الهادئة التى اعتدت عليها.المشكلات المستترة التى تحاول أن تمرها دون مناقشة مع شريك حياتك، تزيد من شعورك بالغضب و تجعلك تفكر فى شكل العلاقة ككل، احذر من أخذ القرارات فى هذه الحالة، حتى لا تكون مجرد قرارات انفعالية تزيد من تعقيد هذه المشكلات وتفاقمها، ولا تجعل تفكيرك منصب حول هذه المشكلات، بقدر ما تفكر فى حلها.حالتك الصحية مستقرة، لكن العودة إلى العادات الغذائية غير الصحية وتناول الوجبات الدسمة، فى أوقات متأخرة من الليل و النوم بعدها مباشرة، يتسبب لك فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، لذلك حاول ان تعود إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حتى تستعيد رشاقتك وصحتك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يقضى يوماً مزعجاً جداً بسبب تواجد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة لك، بالإضافة إلى التفكير الدائم فى حل مشكلاتك مع شريك حياتك، الذى يؤدى إلى إعادة النظر فى شكل العلاقة والتفكير فى إنهائها بشكل تام حتى يرتاح ذهنك من التفكير.حياتك العملية متوازنة وسيتم تحديدها بشكل جيد المهارات الرائعة لديك وستحصل على العديد من الفرص لتتعلم أكثر وتبادل هذه المعرفة مع الآخرين أيضًا لكن ستكون هناك بعض الظروف غير المتوقعة التى قد تتسبب فى خسارة مالية فادحة لك.قد يكون من الصعب بعض الشيء بالنسبة لك التواصل مع من تحبه اليوم، رغم قربك الشديد منه، لكن عدم نضج علاقتكما ستجعل هذا التواصل المباشر صعبًا، لذا من المهم أن تعرف نفسك جيدًا وتعرف كذلك شريكك جيدًا قبل أن تقرر الاقتراب منه.قد تشعر أن حالتك الصحية خرجت عن نطاق السيطرة اليوم، خاصة مع افراطك فى العادات السيئة التى تنعكس سلبا على صحتك مثل التدخين والأكل غير الصحى بالإضافة إلى الكسل وهو ما يحتاج منك ثورة كاملة على نظام حياتك.لا تترك أى فرصة للناس للتحكم فى اختياراتك أو التأثير على قراراتك التى اقتنعت بشكل كامل بأنها صحيحة ولكن حاول ان تتمتع بالمرونة وتسمع إلى صوت العقل.فرصة عمل جديدة تنتظرك لكنها فى مجال جديد عليك، إذا قررت أن تستغل هذه الفرصة فمن الأفضل أن تبحث عنها فى الخارج، البحث عن فرصة عمل بعيدة عن عملك الحالى سيكون أمر مناسب، أمورك المادية تسير بشكل جيد هذه الأيام حاول أن تبحث عن فرص مختلفة لكسب المال.علاقة قديمة ستعود إليها اليوم، قد راودك الحنين إلى هذه العلاقة منذ فترة كبيرة، لكنك اليوم ستحول هذا الحنين إلى واقع، لا تكرر أسباب فشل العلاقة السابقة هذه المرة، فقد تكون العواقب هذه المرة وخيمة بشكل غير مسبوق، الوضع الآن غير مريح لك حاول أن تلجأ إلى أحد أصدقاؤك كى يساعدك على تخطى الأزمة.بعض الآلام فى معدتك تصيبك اليوم وتجعلك غير قادرًا على ممارسة عملك بشكل طبيعى، استشارة الطبيب هذه المرة سيكون مفيدًا لك حتى لا يتطور الأمر مع الوقت وتشعر بالإعياء أكثر، صحتك هذه الأيام غير جيدة لذا يجب أن تُنظم طبيعة طعامك وتسير على نظام غذائى بسيط ومفيد.الجلوس مع أصدقاؤك والفضفضة إليهم سيكون مجديًا لك، أنت تعانى من الكثير من الأمور التى تجعلك بحاجة إلى الجلوس مع أحد المقربين إليك والفضفضة معه، اجتنب كل ما شجعلك تشعر بالضيق حتى لا تدخل فى مرحلة اكتئاب مزمنة، الصبر سيعلمك الكثير.عندما تشعر أنك فقدت شغفك بالعمل، وليس لديك أدنى استعداد لتستمر فيه، يجب عليك تذكر كل الدوافع التى جعلتك تدخل هذا المجال، وتبدأ فى هذا العمل، تذكرك للدوافع سيحفزك، للاستمرار فى العمل بشكل جيد، كذلك عندما تطور نفسك، وتعرف كل جديد فى مجال عملك، هذا سيحفزك على العمل بشكل أكثر حماساً.لا تتفاجأ إذا تغير شريك حياتك فجأة ودون سابق إنذار، لأنك إن تأملت ستجد أنه أرسل أكثر من إنذار إليك، وقال لك بشكل غير مباشر أنه يحتاج إلى اهتمامك، وعندما فاق الأمر كل احتمال، تغير فجأة، فحاول أن توليه اهتماماً أكبر لترمم ما تصدع.عدم أخذ كفايتك من النوم، يؤثر سلباً وبشكل تراكمى على صحتك، وعلى تركيزك، وبالتالى على جوانب حياتك المختلفة، لذلك احرص على تنظيم وقتك بالشكل الذى يسمح لك النوم جيداً.إذا أردت أن تزيد من دخلك، يمكنك البدء فى مشروع صغير جانبى إلى جانب عملك الأساسى، يمكنك الاستعانة بمساعدة أصدقائك أيضاً، وأن تقنعهم بالدخول معك فى هذا المشروع، حتى تجد من يديره فى غيابك.عندما يعهد لك رؤسائك فى العمل بالكثير من المهام، فهذا له جانب إيجابى أنك شخصاً يمكن الاعتماد عليه، وأن عملك جيد بالقدر الكافى، ولكن قد تعانى بعض الضغوط جراء ذلك، حاول أن تتحملها فالتميز له ضريبته.شريك حياتك إن لم يبادلك نفس الاهتمام، وإن لم تشعر فى العلاقة برمتها بارتياح .. عليك إذاً اتخاذ قرار حاسم سواء بالاستمرار أو الابتعاد، فالعلاقة التى تُبنى على أخذ أحد الأشخاص طوال الوقت، وإعطاء الآخر طوال الوقت أيضاً هى ليست بعلاقة صحية.هناك بعض المشاكل الصحية تحتاج إلى الذهاب للطبيب، وليس الاكتفاء فقط بالمسكنات، من ضمن هذه المشاكل هى مشاكل الأسنان .. فهى تحتاج لمتابعة مع الطبيب، لذلك إن شعرت بألم ولو بسيط عليك التوجه إليه فوراً.تذكر أن معرفة الناس كنوز، لذلك حاول أن تحسن علاقاتك مع زملاءك، واصدقائك، وكذلك عليك أن تسامح من أخطأ فى حقك بدون قصد، فالمسامحة تحررك أنت.