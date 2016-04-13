أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خبراء مغاربيون يوصون بتعزيز الحماية المدنية

Google+ Print
خبراء مغاربيون يوصون بتعزيز الحماية المدنية خبراء مغاربيون يوصون بتعزيز الحماية المدنية

>دعا خبراء الحماية المدنية فى الدول المغاربية الى تنشيط وتعزيز التعاون وتبادل أفضل للمعلومات بينهما.

وأوصى خبراء الدول العربية الخمس فى ختام اجتماعهم مساء أمس الثلاثاء فى العاصمة الموريتانية نواكشوط مجلس وزراء داخلية المغرب العربى المقرر تنظيمه اواخر الشهر الجارى فى تونس بإدراج الحماية المدنية فى الخطط والبرامج، وإشراك الاعلام والمجتمع المدنى فى التحسيس والتوعية بضرورة وجود حماية مدنية قادرة على مواجهة كل التحديات، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات بخصوص تلك المواضيع وغيرها من الأمور ذات الصلة بتطوير جهاز الحماية المدنية فى دول الاتحاد المغاربى.

واستعرض المشاركون فى أعمال هذا اللقاء آخر المستجدات فى مجال تدخلات أجهزة الحماية المدنية، وتبادل التجارب والخبرات، وتقييم التعاون المغاربى فى مجال الحماية المدنية، فى ضوء ما تضمنه محضر الدورة الأخيرة لمجلس وزراء داخلية المغرب العربى فى نواكشوط 28-30 ابريل 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365