خبراء مغاربيون يوصون بتعزيز الحماية المدنية

>دعا خبراء الحماية المدنية فى الدول المغاربية الى تنشيط وتعزيز التعاون وتبادل أفضل للمعلومات بينهما.

وأوصى خبراء الدول العربية الخمس فى ختام اجتماعهم مساء أمس الثلاثاء فى العاصمة الموريتانية نواكشوط مجلس وزراء داخلية المغرب العربى المقرر تنظيمه اواخر الشهر الجارى فى تونس بإدراج الحماية المدنية فى الخطط والبرامج، وإشراك الاعلام والمجتمع المدنى فى التحسيس والتوعية بضرورة وجود حماية مدنية قادرة على مواجهة كل التحديات، وتطوير مناهج التدريب وتبادل الخبرات بخصوص تلك المواضيع وغيرها من الأمور ذات الصلة بتطوير جهاز الحماية المدنية فى دول الاتحاد المغاربى.

واستعرض المشاركون فى أعمال هذا اللقاء آخر المستجدات فى مجال تدخلات أجهزة الحماية المدنية، وتبادل التجارب والخبرات، وتقييم التعاون المغاربى فى مجال الحماية المدنية، فى ضوء ما تضمنه محضر الدورة الأخيرة لمجلس وزراء داخلية المغرب العربى فى نواكشوط 28-30 ابريل 2015.