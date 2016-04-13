الأردن توقع على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الجديد

إسطنبول - واس

وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة، أمس بالنيابة عن القيادة الأردنية، على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الجديد، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. حضر حفل التوقيع على الميثاق معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، الذي أشاد بالدعم والتأييد الذي تلقاه المنظمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. يذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية هي عضو مؤسس لمنظمة التعاون الإسلامي.