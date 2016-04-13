دلالات زيارة خادم الحرمين إلى أنقرة

تأتي الزيارة الرسمية الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة التركية أنقرة في توقيت يحمل دلالات وتأكيدات على مجموعة من الرسائل السياسية التي تود الحكومة السعودية إيفادها للعديد من القوى الإقليمية والدولية ذات الشأن والتأُثير في سياسات منطقة الشرق الأوسط وعلى رسالة تهدف لتأكيد إيجابية المسار الذي سلكته العلاقات السعودية – التركية منذ أول زيارة للملك المغفور له عبدالله بن عبدالعزيز في أغسطس 2006م.

تظهر الدلالة الأولى في توقيت حلول خادم الحرمين الشريفين ضيفًا في أنقرة والذي يتزامن مع استمرار المسار التفاوضي للأزمة السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بين قوى الثورة السورية وبين النظام السوري بعد قتال استمر لقرابة الخمس سنوات، ومع قرب انطلاق المسار التفاوضي بين الحكومة الشرعية اليمنية وبين جماعة الحوثي وأنصار الرئيس المعزول علي عبدالله صالح في الكويت منتصف هذا الشهر. حيث تحتاج المرحلة المقبلة إلى استكشاف محطات التوافق بين الخط السعودي والخط التركي في حال نجحت هذة المفاوضات في خلق وضع جديد يمكن تطبيقه على الأرض في سوريا خاصة وفي المنطقة بشكل عام، أو في حال لم تنجح واستمر القتال في سوريا واليمن. وتعتبر هذة الزيارة فرصة لقادة البلدين للاطلاع على وجهات نظر وآفاق رؤية كل طرف للمرحلة المقبلة ولأوضاع المنطقة في المستقبل القريب.

أما الدلالة الثانية للزيارة فهي تحوي رسالة تأكيد على أن أفق السياسة الخارجية السعودية باتت أوسع من أي وقت مضى وأن الدبلوماسية السعودية تسعى عبر مجموعة من الخطوات الى المحافظة على امن واستقرار ومصالح المنطقة وشعوبها. حيث تتمثل هذة الخطوات بلا حصر في تعميق علاقات الصداقة بين المملكة والدول القريبة (مثل تركيا)، نشاط دبلوماسي سعودي مكثف في مختلف الساحات الدولية، إنشاء التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، إطلاق مناورة رعد الشمال، وغيره. فيما تأتي الزيارة الملكية لأنقرة لتعظيم الإستفادة من إيجابيات العلاقات السعودية – التركية في المسعى السعودي الجديد إضطلاعًا بالمسؤوليات التاريخية والسياسية للمملكة نحو المنطقة.

الدلالة الثالثة توضح أن الزيارة تأتي بعد عام من نشاط مكثف ولقاءات وزيارات على مستويات حكومية مختلفة بين البلدين تناقشت حول أبرز الموضوعات السياسية التي تحوز إهتمام السياسة الخارجية للمملكة وتركيا، وحول أوجه التعاون في مجال التجارة والإسكان والاستثمار والتعاون الدفاعي والعسكري. فمثل هذه الزيارات تدفع المسؤولين لعرض أي نقاط تحتاج قرارات سياسية على مستوى القيادة من أجل تباحثها ومناقشتها أثناء القمة، كما أنها تمهد لخطوات أكثر تقدمًا للتعاون والتنسيق بين البلدين عبر استثمار المناخ الإيجابي الذي تشهده العلاقات السعودية – التركية.

الدلالة الرابعة الأخرى وليست الأخيرة تحوى رسالة جديدة للحكومة التركية يعكسها حجم الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين والتي تؤكد رغبة الحكومة السعودية في توطيد العلاقات مع أنقرة وتطويرها على المستوى السياسي والإقتصادي والتجاري والشعبي، وأن العمل على زيادة الزخم في العلاقات السعودية – التركية قد يحفز أي محاولات لإستعادة الهدوء في علاقات تركيا مع الدول العربية الأخرى والتي توترت في الفترة الماضية. فمن أبرز الإيجابيات في حال تطورت العلاقات بين المملكة وأنقرة أو بين الدول العربية وأنقرة هي قيمة المنفعة الاقتصادية العائدة على الطرفين من جراء أي نمو للعلاقات الإقتصادية بين الطرفين في حين أن دول المنطقة تحتاج إلى محفزات إقتصادية لرفع معدلات النمو وزيادة معدلات الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى قيمة تبادل الخبرات والمنتجات الدفاعية والعسكرية والتعاون لتطوير هذه الصناعات بين الطرفين في الحين الذي تزداد فيه الحاجة لسياسات دفاعية أكثر نجاحًا لمواجهة التهديدات الأمنية على دول المنطقة والتي تتزايد بشكل سريع.

قد تنم الزيارة عن دلالات عديدة أخرى ربما ستكشف عنها التطورات الإقليمية المقبلة والمستقبل القريب لسياسات منطقة الشرق الأوسط بأزماته وقضاياه المثار أمرها حاليًا. فحضور المستوى الإقليمي أثناء متابعة مسار العلاقات السعودية – التركية أمر ينتبه إليه الأكاديميون والمحللون والمتابعون للشأن السعودي والشأن التركي في دراستهم لهذا الموضوع، ودائمًا ما يترك بصماته ويخلق محطات بارزة في مسار العلاقات بين أنقرة والرياض.