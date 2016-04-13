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نيابة سمنود تحتجز وكيل مكتب بريد لحين ورود التحريات لاستيلائه على 380 ألف جنيه

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نيابة سمنود تحتجز وكيل مكتب بريد لحين ورود التحريات لاستيلائه على 380 ألف جنيه نيابة سمنود تحتجز وكيل مكتب بريد لحين ورود التحريات لاستيلائه على 380 ألف جنيه
قررت نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية، مساء أمس، حجز إبراهيم عبد الحميد حاويل، وكيل مكتب بريد ميت عساس، لحين ورود تحريات مباحث البريد حول قيامه بالاستيلاء على مبلغ 379ألف و700جنيه فى شهر فبراير الماضى، لمدة 3 أيام وقام بسداد المبلغ مرة أخرى بعد اكتشاف الواقعة.

كانت معلومات قد وردت لمباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باستيلاء المتهم على المبلغ دون وجه حق وتسجيله لمبالغ وهمية فى الدفاتر مخالفة للحقيقة والاستيلاء على 379ألف و700جنيه.

باستئذان النيابة العامة تم ضبطه واعترف بارتكابه للواقعة، وقام برد المبلغ، تحرر محضر بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأعيد قيده برقم 5445 إدارى مركز سمنود، وبعرضه على النيابة قررت حجزه لحين ورود تحريات مباحث البريد حول الواقعة، وقام العقيد مازن الرشيدى مأمور مركز سمنود، بإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية بالواقعة

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