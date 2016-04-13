وزير الثقافة والإعلام يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في أنقرة أمس الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرسمية لجمهورية تركيا.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد الإعلامي الذي يضم رؤساء تحرير الصحف والكتاب والمثقفين.

وثمن معاليه الدور الذي قام به الوفد المكلف بتغطية الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لجمهورية مصر العربية والمشاركات في القنوات المصرية والعربية والدولية.

كما اطلع معالي وزير الثقافة والإعلام الوفد على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة، ومشاركته - أيده الله - في مؤتمر القمة الثالثة عشرة لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد غدا في اسطنبول، متطلعًا معاليه إلى المشاركة الفاعلة للوفد الإعلامي من خلال التغطية المميزة لهذه الزيارة.

وأجاب معاليه خلال اللقاء على أسئلة واستفسارات أعضاء الوفد.