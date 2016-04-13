«مسك الخيرية» تطلق «مغردون» في دورته الرابعة بمشاركة 5 وزراء خليجيين

تطلق مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" ملتقى مغردون في دورته الرابعة تحت شعار "المبادرة تصنع الفرص"، يوم الاثنين المقبل 11 رجب 1437ه الموافق 18 أبريل 2016م، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول الخليج العربي، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الإعلام والإتصال، حيث من المنتظر أن يفتح الملتقى آفاقاً جديدة لتعزيز الجوانب الاتصالية والثقافية لدى المهتمين بوسائل التواصل الإجتماعية، والارتقاء بمستويات الفكر والإبداع لديهم.

وتتركز أهداف المتقى في ثلاثة محاور رئيسية هي إلهام روح المبادرة والتفكير الإبداعي، واستثمار الفرص والأفكار الملهمة، والاستفادة من التجارب والخبرات، إذ يعتبر الملتقى حدث تفاعلي يجمع من برزوا على منصات التواصل الاجتماعي من مسؤولين وشباب مبدعين مع الشباب المهتمين بهذه الصناعة ليناقشوا ويطرحوا تجاربهم وأفكارهم الملهمة، في إشارة تعكس استمرار "مسك الخيرية" في نهجها المواكب للعصر عبر التأثير والتجديد الإيجابيين، ليأتي الملتقى هذا العام بنطاق أوسع شمل دول خليجية، كان لقادتها ومسؤوليها تجارب إثرائية وأفكار ملهمة.

ومن المنتظر أن يشارك في الجلسة الرئيسية للملتقى التي تعقد تحت عنوان "غرّد مسؤول"، كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية، وسمو الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، ومعالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، ومعالي الأستاذ خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، حيث ستناقش الجلسة أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعامل المسؤولين الحكوميين مع المواطنين، ودوره في نقل نبض الشارع، والتعرف عن قرب حول كيفية تواصل المسؤول مباشرة مع ما يطرح من قضايا وملفاتبمختلف المجالات.

كما سيشهد الملتقى فقرات متنوعة، منها جلسات نقاش تعليمية وثقافية وإعلامية سيتحدث فيها مجموعة من المؤثرين البارزين في مواقع التواصل الإجتماعية، إذ تسعى "مسك الخيرية" من خلال هذه الجلسات إلى إثراء الفكر الشبابي بالجوانب المتعددة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي بما يجب أن يكون عليه التعامل فيما تشهده هذه المواقع من نقاشات، وما يتخلل ذلك من لغات اتسم بعضها بالاتزان وبعضها الآخر بالتطرف والإقصائية والعنصرية.

وتحرص مسك الخيرية في ملتقى مغردون على أهمية معالجة الطرح السلبي الذي يتسبب في الصراعات والإبتذال من جانب، ودعم الطرح الإيجابي في إبداء الآراء والتعاون على الخير وتحقيق الاستفادة بناء على حوار حضاري راقي من جانب آخر، إضافة إلى استعراض عدد من العوامل التي أسهمت في تطوير التعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحسين مستويات الحوار الاجتماعي البناء الذي ساهم بطريقة أو بأخرى في معالجة عديد من الملفات والقضايا الاجتماعية والشبابية.

وسيتناول المتقى كذلك، الإمكانات والقدرات الإعلامية الشابة التي أظهرتها وسائل التواصل الاجتماعي، ومناقشة محتوى ما يقدمه هؤلاء الشباب عبر برامج وتطبيقات مختلفة، ومدى إسهام الشباب عبر حساباتهم في تلك البرامج، في تطوير المشهد الإعلامي وما يقدمونه للأوساط الاجتماعية الشبابية من محتوى ورسائل متنوعة.