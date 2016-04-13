ليلة_الأبطال - لقطة المباراة.. بنزيمة يتسبب في موقف محرج جدا لزيدان أمام فولفسبرج

تسببت فرصة ضائعة من كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد في انفعال زين الدين زيدان المدير الفني للملكي أمام فولفسبرج مما نتج عنه موقف محرج لزيزو.

وكاد بنزيمة أن يسجل في الدقيقة 81 الهدف الرابع لريال مدريد ليقتل آمال فولفسبرج تماما.. لكن زيدان قفز منفعلا مما تسبب في قطع سرواله.

وفاز ريال مدريد بثلاثة أهداف سجلها كريستيانو رونالدو ليعوض سقوط الذهاب في ألمانيا بنتيجة 2-0.

وقفز زيدان منفعلا على فرصة بنزيمة مما تبعه قطع سرواله بشكل كبير قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وآثر المدير الفني للملكي استكمال الدقائق الحاسمة من عمر المباراة بسروال مقطوع.

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