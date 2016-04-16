بالصور.. مهرجان متميز لختام لأنشطة المرحلة الثانوية ببني سويف

كتب:سيد عبد الغني

أشاد نبوي محمد علي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بما شاهده من أنشطة متنوعة وأداء متميز للقائمين علي تنفيذ تلك الأنشطة المدرسية والتي شاركت فيها جميع مدارس الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة .

جاء ذلك أثناء تفقده لمعارض ختام الأنشطة للمرحلة الثانوية المقام بمدرسة بني سويف الثانوية الميكانيكية .

أشار وكيل الوزارة إلي ماتم عرضه في معرض التربية النفسية بما يحتويه من إرشادات وتوعية تزيد معارف التلاميذ والطلاب في جميع الفئات العمرية وأيضا المعلمين في المدارس ، كما سجل إعجابه بعروض التربية الموسيقية ، المسرحية ،التربية الفنية ،المدرسة المنتجة ، المكتبات ، مركز الموهوبين والتعليم الذكي ، التطوير التكنولوجي لما قدمته هذه التوجيهات والإدارات من أنشطة بارزة ومتميزة .. الأمر الذي يتطلب معه التوسع في تنفيذ هذه الأنشطة بداية من العام الدراسي القادم وإقامة معرض عام علي مستوي المحافظة تشارك فيه جميع المدارس ويكون مزارا للطلاب والمهتمين بالتعليم وأولياء الأمور .

وطالب وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بالمواهب والمبتكرين من الطلاب من اجل بناء مصر المستقبل .

حضر افتتاح معرض الأنشطة والمهرجان الفني للتربية الموسيقية أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف ، ومديرو الإدارات التعليمية محمد العراقي( الواسطي) احمد عزت( ناصر) ربيع الهلباوي ( الفشن) ،نجوى حسن مدير عام الشئون التنفيذية د.عبد الحكيم حلمي موجه عام التربية الرياضية مدير مركز الموهوبين والتعليم الذكي ،فاضل محمد فاضل مدير عام التعليم الخاص ، د. غادة عامر مدير عام الجودة بالتعليم الخاص ، م. عبد الناصر عبد التواب مدير إدارة مدرسة بني سويف الميكانيكية .

كما شارك في تنفيذ المهرجان وتنفيذ المعارض ، خليفة محمد حامد ( موجه عام المكتبات) ،ماجد سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي، أمينة محمد علي موجه عام ( التربية النفسية) فاطمة الجندي( المدرسة المنتجة ) .

كما شهد المهرجان سيستر مكاريا مدير ادارة مدارس سان مارك للغات ، تاسوني فريجينا مدير مدارس التوفيق، حمزة ارسلان مدير مدارس صلاح الدين ( فيوتشر ستارز)، عبد المعطي محمد مديرالقومية.

وشهد وكيل الوزارة ومرافقوه الاحتفالية الفنية للتربية الموسيقية بالعزف والغناء بإشراف الفنانة المتميزة المايسترو إيمان محمد علي جنيدي موجه عام التربية الموسيقية والتي شارك فيها كورال المدارس الرسمية وكذلك مدارس التعليم الخاص ( سان مارك، صلاح الدين، الدعوة ) بالإضافة الي أغنية أجنبية ومسرحية (النيل في خطر ) وفقرة فنون شعبية أوبريت (مصر الغالية )

علي نغمات موسيقية راقية ورائعة ومعبرة في حب مصر.. وتألقت الفنانة الصغيرة حور وشقيقتها ماسة تامر نور بعزوبة متفردة ومميزة بالغناء في تقديم عدة أغاني ومنها "ياحبايب مصر"، "سلمولي علي مصر" بمشاركة كورال طلاب المدارس المشاركة .

شبكةعيونالإخبارية

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