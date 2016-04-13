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ضبط 83.5 طن لحوم هندية بها بكتيريا "البروسلا" قبل بيعها فى الغربية

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ضبط 83.5 طن لحوم هندية بها بكتيريا "البروسلا" قبل بيعها فى الغربية ضبط 83.5 طن لحوم هندية بها بكتيريا "البروسلا" قبل بيعها فى الغربية
نجحت لجنة من مفتشى مديرية الصحة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مباحث فى ضبط 4175 كرتونة لحوم جاموس مجمدة بوزن 83.5 طن واردة من الهند ومخزنة بإحدى شركات الأمن الغذائى بمركز زفتى، وتبين من فحصها أنها تحتوى على بكتيريا القولون النموذجي "البروسلا" وغير صالحة للاستخدام الأدمى رغم وجود الأختام المجمعة عليها.

كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قد وجه بتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومدي صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه، وتوجهت لجنة من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة إلى مركز ومدينة زفتى تضم 4 مراقبين صحة والإدارة الصحية و3 مفتشى صحة من إدارة صحة زفتى وأمينى شرطة من مباحث التموين، بعد تلقى الفاكس الوارد من الهيئة العامة علي الصادرات والواردات بجمرك الاسكندرية، وأسفر التفتيش عن ضبط 4175 كرتونة لحوم جاموس مجمدة بوزن 83.5 طن واردة من الهند ومخزنة بإحد شركات الأمن الغذائى بزفتى.

وبعد إرسال العينات للمعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة، تبين أن العينات غير مطابقة للاشترطات الصحية لاحتوائها على بكتريا القولون النموذجي (البروسلا) وغير صالحة للاستخدام الأدمى، على الرغم من وجود الأختام المجمعة، تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكراتين وإعادة إرسالها إلى المصدر وإخطارهم بالرفض النهائى للرسالة بجمرك الدخيلة.

لحوم هندية (1)

لحوم هندية (2)

لحوم هندية (3)

لحوم هندية (4)

لحوم هندية (5)

لحوم هندية (6)


>ضبط منتجات لحوم وأسماك منتهية الصلاحية فى الإسكندرية
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مصر 365

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