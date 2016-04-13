أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السفير السعودى يكشف لـ"خالد صلاح" عن رسالة الملك سلمان للاستثمار فى مصر

Google+ Print
السفير السعودى يكشف لـ"خالد صلاح" عن رسالة الملك سلمان للاستثمار فى مصر السفير السعودى يكشف لـ"خالد صلاح" عن رسالة الملك سلمان للاستثمار فى مصر
كشف السفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية بالقاهرة، عن أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وطلب منهم الاستثمار فى ، وقال لهم :"اللى مش هيستثمر فى مصر هزعل منه".

وأكد "القطان"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن رسالة الملك السعودى للمستثمرين تكشف مدى حب هذا الرجل لمصر، مضيفاً: "القيادات السعودية المتعاقبة منذ الملك سعود إلى عهد الملك سلمان تعرف قيمة مصر، ويعملون بوصية المؤسس الراحل عبد العزيز - احرصوا على مصر- ونعرف قيمة هذا البلد، والشعب المصرى فى قلوبنا، ومستوى العلاقات مع مصر وصل لمستوى التحالف".

السفير السعودى:: السيسى حمل كفنه على يديه 30 يونيو.. ومصر"لا تباع أو تشترى"
>

خالد صلاح لرافضى ترسيم الحدود المصرية السعودية:أين وجدانكم من القدس المحتلة
>

أحمد القطان لـ"خالد صلاح":مصر أعادت الحق لأصحابه..والسعودية استعادت وديعتها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"