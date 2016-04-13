السفير السعودى يكشف لـ"خالد صلاح" عن رسالة الملك سلمان للاستثمار فى مصر

كشف السفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، التقى المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وطلب منهم الاستثمار فى مصر ، وقال لهم :"اللى مش هيستثمر فى مصر هزعل منه".

وأكد "القطان"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن رسالة الملك السعودى للمستثمرين تكشف مدى حب هذا الرجل لمصر، مضيفاً: "القيادات السعودية المتعاقبة منذ الملك سعود إلى عهد الملك سلمان تعرف قيمة مصر، ويعملون بوصية المؤسس الراحل عبد العزيز - احرصوا على مصر- ونعرف قيمة هذا البلد، والشعب المصرى فى قلوبنا، ومستوى العلاقات مع مصر وصل لمستوى التحالف".

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