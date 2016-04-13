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"ذئب بشرى" يقتل ابن شقيقه "عامان و4 أشهر" بعد اغتصابه فى أسيوط

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"ذئب بشرى" يقتل ابن شقيقه "عامان و4 أشهر" بعد اغتصابه فى أسيوط "ذئب بشرى" يقتل ابن شقيقه "عامان و4 أشهر" بعد اغتصابه فى أسيوط
تمكنت مديرية أمن أسيوط من فك ملابسات واقعة اختفاء طفل بمركز ديروط وتحديد مرتكب الواقعة، حيث تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم محمد عصامى رئيس مباحث ديروط يفيد ورود بلاغ من " محمد . ع . م " سائق توك توك ومقيم دائرة المركز يفيد بتغيب نجله محمد عبد الغنى البالغ من العمر عامين و4 شهور .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ودلت التحريات أن مرتكب الواقعة "محمود .ع " عّم الطفل وتم القبض عليه، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة وأنه قام باغتصاب الطفل ثم قتله، والقى به فى إحدى الترع بنهاية مركز ديروط، وبزمام محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة

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