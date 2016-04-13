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السفير السعودى: برلمان مصر سيحسم اتفاقية "ترسيم الحدود" بالقبول أو الرفض

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السفير السعودى: برلمان مصر سيحسم اتفاقية "ترسيم الحدود" بالقبول أو الرفض السفير السعودى: برلمان مصر سيحسم اتفاقية "ترسيم الحدود" بالقبول أو الرفض
أكد السفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية بالقاهرة، أن زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، شهدت توقيع 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم فى جميع المجالات، أبرزها تغطية جزء من احتياجات بما يوازى 700 ألف طن من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، والسداد بعد 15 سنة بفائدة 2%، بينما يقدر بأكثر من 20 مليار دولار.

وأضاف السفير السعودى، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"،:" هذا بجانب 60 مليار جنيه مصرى، ودعم حركة النقل فى قناة السويس، وتوقيع 36 اتفاقية ومذكرات تفاهم تجاوزت 20 مليار دولار، ومحطة كهرباء بـ 100 مليون دولار، بالإضافة 150 مليون جنيه لتطوير القصر العينى، ودعم مشروعات التنمية بسيناء بقيمة 1.7 مليار دولار، بجانب ما تم توقيعه من اتفاقيات استثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين".

وأوضح أن "مجلس التنسيق المصرى السعودى قام بجهود جبارة لإنجاح هذه الزيارة، كما أن ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، بذل جهود كبيرة بناء على توجيهات من خادم الحرمين والفريق الذى يعمل معه وتوصلنا إلى عدد كبير من الاتفاقيات التاريخية"، مضيفاً:"لم يحدث فى تاريخ المملكة أن بلغ الوفد المرافق للملك بهذا الحجم الذى تجاوز 150 مرافق".

وحول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أكد السفير أحمد القطان، أن الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب المصرى للبت فيها، سواء بالموافقة أو الرفض.

واستشهد القطان بكتب المؤرخين والكتاب المصرى التى تؤكد ملكية تيران وصنافير للسعودية، قائلا:"لا إحراج فى إعادة الحق.. صبرنا كل هذه السنوات ولم نقحم مصر فى نزاعات قانونية.. والآن مصر أعطت الحق للمملكة بنفس صافية ونية طيبة..لكن هذه الضجة غير مقبولة..نحن أضعنا بهجة الزيارة والنجاحات التى تحققت فى كل المستويات، وأرجوا من الذين يتحدثون بدون وعى التوقف..البعض لا يفقه شىء ويفتى ويدخل فى جدال مع خبراء وقانونيين".


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