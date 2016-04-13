فاروق الباز: المياه الجوفية فى سيناء تكفيها ووصول النيل لها سيحدث طفرة

قال العالم المصرى فاروق الباز، إن سيناء تمتلك مياه جوفية وفيرة يمكن استغلالها بالزراعة، لافتاً إلى أن منطقة سيناء بها ثلث مليون فدان قابلة للتنمية الشاملة حيث يقع سهل سيناء.

وأشار العالم المصرى فاروق الباز فى تصريحات تليفزيونية، لأن المياه الجوفية المحلية الموجودة فى منطقة سيناء تكفى للاعتماد عليها دون نقل مياه نهر النيل، لافتاً إلى أن مياه "النيل" ستحدث تحولاً إيجابياً فى سيناء.

وأوضح الباز، أن مصر لم تعد تتكئ على الثروة الطبيعية فى الاقتصاد مثلما اعتادت منذ وقت طويل، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بالعديد من مناجم الذهب والفحم والمنجنيز ولكنها "منسية"، قائلاً: "التعدين فى سيناء كما التعدين فى باقى مصر، هو منسى".

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