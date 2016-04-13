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القطان: المملكة لا تعرف الطائفية.. وعلى إيران أن تقرر إما "دولة أو ثورة"

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القطان: المملكة لا تعرف الطائفية.. وعلى إيران أن تقرر إما "دولة أو ثورة" القطان: المملكة لا تعرف الطائفية.. وعلى إيران أن تقرر إما "دولة أو ثورة"
شن السفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية بالقاهرة، هجوماً حاداً على الدولة الإيرانية، مؤكداً أن السعودية لن تقبل أن يمس أحد بأمنها لأنه "خط أحمر".

وقال "القطان"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، إن النوايا الإيرانية سيئة وتهدف إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج، كما أنها تهدف إلى تخريب و"تشيع إفريقيا".

وأضاف :"لا نعرف كلمة الطائفية وكنا نعيش فى هدوء وأمان حتى ظهر الخومينى الذى تبنى سياسة الدفاع عن الشيعة وإثارة القلاقل فى الدول الأخرى"، مؤكداً أن "إيران دولة جارة وإذا حدث فيها أى شيء فسيؤثر على المملكة، ولكن عليها ان تقرر هل هى دولة أم ثورة".

-أحمد القطان لـ"خالد صلاح":مصر أعادت الحق لأصحابه..والسعودية استعادت وديعتها
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السفير السعودى يكشف لـ"خالد صلاح" عن رسالة الملك سلمان للاستثمار فى مصر
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مصر 365

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