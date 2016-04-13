القطان: المملكة لا تعرف الطائفية.. وعلى إيران أن تقرر إما "دولة أو ثورة"

شن السفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، هجوماً حاداً على الدولة الإيرانية، مؤكداً أن السعودية لن تقبل أن يمس أحد بأمنها لأنه "خط أحمر".

وقال "القطان"، فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن النوايا الإيرانية سيئة وتهدف إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج، كما أنها تهدف إلى تخريب و"تشيع إفريقيا".

وأضاف :"لا نعرف كلمة الطائفية وكنا نعيش فى هدوء وأمان حتى ظهر الخومينى الذى تبنى سياسة الدفاع عن الشيعة وإثارة القلاقل فى الدول الأخرى"، مؤكداً أن "إيران دولة جارة وإذا حدث فيها أى شيء فسيؤثر على المملكة، ولكن عليها ان تقرر هل هى دولة أم ثورة".

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