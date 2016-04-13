ضبط تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة المحال التجارية بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابى نسائى مكون من 3 سيدات تخصص فى سرقة السيدات والمحال التجارية بوسط البلد بمدينة أسيوط .

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من العقيد أحمد نظيم رئيس مباحث قسم أول أسيوط، يفيد تمكن فريق من ضباط المباحث مكون من النقباء محمد عطية، وعلى جلال، وإسلام فزاع من ضبط تشكيل عصابى نسائى مكون من 3 سيدات تخصص فى سرقة النساء والمحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بمدينة أسيوط.

وتم ضبط السيدات وبحوزتهن عدد من الموبايلات المسروقة والمجوهرات ومبالغ مالية كبيرة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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