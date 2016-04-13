9 قرارات بتخصيص أراضى لإنشاء محطات مياه وصرف صحى بينها

أصدر اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية 9 قرارات بتخصيص أراضى للنفع العام لسرعة إنشاء محطات مياه وصرف صحى عليها لخدمة مواطنى المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء برئاسة المحافظ، وبحضور المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء السعيد عبد المعطى سكرتير عام المحافظة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس سعيد الهوارى مدير عام الجهاز بالقليوبية، للوقوف على أهم مشكلات المياه والصرف الصحى بالمحافظة، ووضع آلية للتنفيذ طبقاً لجدول زمنى محدد.

وتبين أن نسبة تغطية القرى بالمحافظة بالنسبة لمحطات الصرف الصحى بلغت حتى الآن 30% تقريباً، وعلى الرغم من أنها تعد من أعلي النسب على مستوي الجمهورية إلا أن المحافظ صرح بأنه يستهدف الوصول بالنسبة لـ50% خلال عام2017، وبالنسبة لمحطات المياه فهناك 13 محطة ترشيح مباشر على مستوى المحافظة أوشكت على الانتهاء، بالإضافة إلى توسعات محطة مياه العبادلة وعرب جهينة كمرحلة أولى، وقد طلب فرحات سرعة الانتهاء منها والبدء فى تنفيذ المشروعات الجديدة المدرجة، والتى من بينها توسعات محطات مياه عزبة الزراعة ببنها وكفر شكر وسرياقوس وكوم أشفين، بالإضافة إلى إنشاء محطة المياه المرشحة بكفر الجزار.

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