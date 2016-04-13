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وزير الدفاع الفرنسى: سنرسل مساعدات عسكرية للبيشمركة يونيو القادم

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وزير الدفاع الفرنسى: سنرسل مساعدات عسكرية للبيشمركة يونيو القادم وزير الدفاع الفرنسى: سنرسل مساعدات عسكرية للبيشمركة يونيو القادم
كشف وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان أن بلاده سترسل مساعدات عسكرية لقوات "البيشمركة" الكردية فى يونيو القادم فى إطار دعم جهود الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال الدفاع الفرنسى، فى ختام زيارته لكردستان العراق اليوم الثلاثاء إن القتال ضد ارهاب داعش يخصنا أيضاً، إن هؤلاء الإرهابيين الذين يقاتلون "البيشمركة" فى كردستان يشنون هجمات على فرنسا وأماكن أخرى فى العالم.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزانى اجتمعا مع بوزير الدفاع الفرنسى فى أربيل، حيث تم بحث الحرب على داعش وعملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوي، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والإقتصادية بالإقليم على ضوء الأزمة المالية الناتجة عن انهيار النفط.

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزانى ضرورة وضع خطة متكاملة وواضحة لعملية تحرير الموصل مركز محافظة الأنبار، وأن يتم توزيع المهام والواجبات على الأطراف المشاركة، مؤكدا ضرورة أن تقوم العراقية المركزية بتقديم الدعم لقوات "البيشمركة" الكردية.
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مصر 365

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