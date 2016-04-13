الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية للدواجن يشكل خطرا على صحة الإنسان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، ونشرت مؤخرا عبر صحيفة “The Telegraph” البريطانية، أن الإفراط فى إعطاء الدواجن المضادات الحيوية بشكل روتينى يشكل خطراً على صحة الإنسان.

ويعتقد الباحثون أن الإفراط فى استخدام أدوية المضادات الحيوية فى المزارع هو الذى يقود لانتشار العدوى المقاومة للأدوية فى البشر مع نتائج كارثية.

وأوضح الباحثون أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية فى الإنتاج الحيوانى يثير مشكلة مقاومة المضادات الحيوية، حيث تفقد الأدوية قدرتها فى السيطرة على النمو الميكروبى بشكل فعال، ويكون المرض غير قابل للعلاج، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

ويقدر الاتحاد الأوروبى أن هناك ما لا يقل عن 25000 شخص يموتون فى أوروبا كل عام بسبب العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضاف الباحثون أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية فى الإنتاج الحيوانى هو أهم مصدر للسلالات المقاومة للمضادات الحيوية، كالسالمونيلا وبكتيريا التسمم الغذائى البكتيريا.

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