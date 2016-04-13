العثور على جثتين لشابين عليهما آثار تعذيب فى طما بسوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما برئاسة الرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث المركز، جهودهم من أجل كشف غموض العثور على جثتين لشابين على ترعة المرة بناحية نجع عامر دائرة المركز يظهر على أحدهما آثار تعذيب.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال، يفيد بالعثور على جثتين لشابين على إحدى الترع بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقاده العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث المركز، بعثور الأهالى على "محمد. ص" 26 سنة، و"حسام . ح" 19 سنة جثتين هامدتين، وتبين أن الجثتين كانتا مكبلين، وذلك على حافة ترعة المرة بناحية نجع عامر التابعة لقرية الواقات دائرة المركز، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين وجود آثار ضرب وإصابات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طما المركزى وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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