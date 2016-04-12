الخارجية: “حلايب وشلاتين” نفس وضع “تيران وصنافير”

السودان: “حلايب بالنسبة لنا قضية وطنية نعمل على حل مشكلتها بالتراضي مع مصر”

الفقي: ” حلايب وشلاتين كانتا وديعتين مصريتين لدى السودان”

أكد المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة مراجعة الوضع فيما يتعلق بحلايب وشلاتين، موضحًا أن وضعهما لا يختلف عن جزيرتي تيران وصنافير ، قائلًا ” في وقت من الأوقات طلب وزير الداخلية المصري من السودان إدارة حلايب وشلاتين ثم استردتهما مصر بعد ذلك “.

وفي سياق آخر، طالب الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسى، السودان أن تحذو حذو مصر بتسليم تيران وصنافير للسعودية وتترك هى الأخرى أمر حلايب وشلاتين نهائياً، معتبرًا أن حلايب وشلاتين كانت وديعة مصرية مؤقتة لدى السودان وعادت مرة أخرى.

وأكد “الفقى” أن على السودانيين أن يدركوا أنها كانت أمرًا مؤقتًا، وكانت حدود إدارية فقط، مضيفًا: “كما تعاملنا مع السعودية بفروسية وشعور قومى يجب أن يفعل معنا السودانيين نفس الشئ”.

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور، أن قضية حلايب وشلاتين لم تأخذ مسار جديد، موضحا أن هناك أمرين أما التفاوض حولها بشكل مباشر مع السطات المصرية، أواللجوء للتحكيم الدولى، حتى لا تكون شوكة فى العلاقات المصرية السودانية.

وتابع في تصريحات صحفية، ” كل سودانى يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصرى يؤكد بأنها مصرية، لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية، لذلك أرجح بأن الحل الأمثل هو التفاوض فيها أو اللجوء للتحكيم الدولى، موضحا أن العلاقات بين مصر والسودان، أكبر من أن نجعلها رهينة لأى قضية مهما كانت أهميتها”، مختتما: “حلايب بالنسبة لنا قضية وطنية وأرض نعمل على حلها بالتراضى بين أشقائنا المصريين”.

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