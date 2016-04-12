أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"المصرية للأوتيزم" تنظم حفلها السنوى بحضور الفريق مهاب مميش

Google+ Print
"المصرية للأوتيزم" تنظم حفلها السنوى بحضور الفريق مهاب مميش "المصرية للأوتيزم" تنظم حفلها السنوى بحضور الفريق مهاب مميش
نظمت الجمعية المصرية للأوتيزم مساء اليوم حفلها السنوى لنشر التوعية المجتمعية باضطراب التوحد، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من الفنانين، منهم درة، وإلهام شاهين، وأمير شاهين، وبعض رموز المجتمع ورجال الأعمال.

وقدم الحفل مجموعة من مرضى التوحد المبدعين، حيث قرأ الشاب إسماعيل رائف سورة الفاتحة، وعزف الشاب آسر القرش على البيانو، وتحدث الشاب ياسين مع الحاضرين.

وأكدت الدكتورة غادة والى - خلال الحفل - دعم وزارة التضامن الاجتماعى لدمج أطفال اضطراب التوحد فى المجتمع، وأضافت: "نماذج الأطفال اليوم أكبر دليل على نجاح أسرهم، وأتمنى أن تعتنى كل الأسر بأطفالها مثلهم، لأن بداخل هؤلاء الأطفال طاقة وقدرات كبيرة لابد أن نستفيد منها".

وبدوره قال الفريق مهاب مميش: "لدى حفيد اسمه (على) مصاب بالتوحد وأفتخر به، وهو الآن يمارس السباحة، وسيكون بطلا فى المستقبل إن شاء الله".

وأضاف مميش: "أسسنا فى هيئة قناة السويس بمشاركة الجمعية المصرية للأوتيزم مركزا للقدرات الخاصة لرعاية أبناء العاملين، ثم فتحناه لكل أطفال الإسماعيلية، وسنؤسس مراكز أخرى فى السويس وبورسعيد، وبالتوعية المجتمعية حتى نستطيع تعميم ثقافة الدمج".


>10علامات تدل على إصابة الطفل بالتوحد فى أعوامه الأولى.. لا ينظر إليك

الفواصل الزمنية القصيرة بين الحمل ترفع خطر إصابة المواليد الجدد بالتوحد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة