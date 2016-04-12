"المصرية للأوتيزم" تنظم حفلها السنوى بحضور الفريق مهاب مميش

نظمت الجمعية المصرية للأوتيزم مساء اليوم حفلها السنوى لنشر التوعية المجتمعية باضطراب التوحد، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من الفنانين، منهم درة، وإلهام شاهين، وأمير شاهين، وبعض رموز المجتمع ورجال الأعمال.

وقدم الحفل مجموعة من مرضى التوحد المبدعين، حيث قرأ الشاب إسماعيل رائف سورة الفاتحة، وعزف الشاب آسر القرش على البيانو، وتحدث الشاب ياسين مع الحاضرين.

وأكدت الدكتورة غادة والى - خلال الحفل - دعم وزارة التضامن الاجتماعى لدمج أطفال اضطراب التوحد فى المجتمع، وأضافت: "نماذج الأطفال اليوم أكبر دليل على نجاح أسرهم، وأتمنى أن تعتنى كل الأسر بأطفالها مثلهم، لأن بداخل هؤلاء الأطفال طاقة وقدرات كبيرة لابد أن نستفيد منها".

وبدوره قال الفريق مهاب مميش: "لدى حفيد اسمه (على) مصاب بالتوحد وأفتخر به، وهو الآن يمارس رياضة السباحة، وسيكون بطلا فى المستقبل إن شاء الله".

وأضاف مميش: "أسسنا فى هيئة قناة السويس بمشاركة الجمعية المصرية للأوتيزم مركزا للقدرات الخاصة لرعاية أبناء العاملين، ثم فتحناه لكل أطفال الإسماعيلية، وسنؤسس مراكز أخرى فى السويس وبورسعيد، وبالتوعية المجتمعية حتى نستطيع تعميم ثقافة الدمج".

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