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السفير السعودى: السيسى حمل كفنه على يديه 30 يونيو.. ومصر"لا تباع أو تشترى"

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السفير السعودى: السيسى حمل كفنه على يديه 30 يونيو.. ومصر"لا تباع أو تشترى" السفير السعودى: السيسى حمل كفنه على يديه 30 يونيو.. ومصر"لا تباع أو تشترى"
أعرب السفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية بالقاهرة، عن استيائه الشديد مما تناولته وسائل الإعلام المصرية وهجومها على الدولة بعد اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة، مؤكداً ان لا تابع ولا تشترى.

وقال "القطان" فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمل كفنه بيده يوم 30 يونيو لينقذ مصر، وهو رجل لا يمكن الشك فى وطنيته أو وطنية الجيش المصرى.


>خالد صلاح لرافضى ترسيم الحدود المصرية السعودية:أين وجدانكم من القدس المحتلة
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مصر 365

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