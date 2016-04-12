بالصور.. مدير أمن سوهاج يقود سيارة مصفحة فى مداهمة أكبر وكر لتجارة المخدرات

شهدت الحملة الأمنية المكبرة التى تم شنتها اليوم الثلاثاء، قوات أمن سوهاج، على قرية الصوامعة شرق، أكبر مناطق تجارة المواد المخدرة بالمحافظة، قيام اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بقيادة إحدى السيارات المصفحة التابعة للشرطة، بنفسه وإلى جواره العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وذلك من أجل تطهير المنطقة من تجار المواد المخدرة والتى كانت القوات قد نفذتها بمعرفة 20 ضابطا و20 مجموعة قتالية و20 مدرعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>مدير أمن سوهاج: أعد بتسليم قرية الصوامعة شرق لأهلها خالية من تجارة المخدرات
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وتعهد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بتسليم قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، للشرفاء من أهلها خالية من تجارة المخدرات.
وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أزلنا اليوم أكبر أربعة دولايب لتجارة المخدرة بالقرية والتى كان أصحابها على أملاك الرى، وتم ربطها بمعرفة تجار المواد المخدرة بأبراج مراقبة لكشف تحرك القوات قبل وصول القوات لها، وقد سيطرنا عليها تماما".
وأضاف: "هناك فريق بحث برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات، وتمت مداهمة الزراعات وضبط 3 تجار مطلوبين فى عدة قضايا و2 بندقية آلية، وسيارتين ماركة إلنترا إحداهما مبلغ بسرقتها من قسم العمرانية والأخرى من قسم أول أكتوبر.
>مدير أمن سوهاج: أعد بتسليم قرية الصوامعة شرق لأهلها خالية من تجارة المخدرات
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