أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رمضان صبحى: رفضت إعلان بـ"3 ملايين جنيه" مقابل ظهورى "واقفاً على الكرة"

Google+ Print
رمضان صبحى: رفضت إعلان بـ"3 ملايين جنيه" مقابل ظهورى "واقفاً على الكرة" رمضان صبحى: رفضت إعلان بـ"3 ملايين جنيه" مقابل ظهورى "واقفاً على الكرة"
أكد رمضان صبحى، صانع ألعاب النادى الأهلى، أنه رفض عرضاً من إحدى الشركات، للظهور فى إعلان خاص بها، "وقافاً على الكرة" مقابل 3 ملايين جنيه.

وقدم صبحى خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامجها "معكم"، اعتذاراً للمرة الثالثة لجماهير ولاعبى الزمالك عن وقفته على الكرة خلال مباراتى الفريقين فى الدورى العام وكأس السوبر العام الماضى، مؤكدا أنه يكن كل التقدير والاحترام للاعبى وجمهور القلعة البيضاء.

رمضان صبحي: الزمالك رفض ضمى ومدرب الناشئين قال لى:"مالكش فى الكرة"
>

الأهلى: نعتز بـ"متعب".. وتريزيجيه وصبحى أمامهما مشوار طويل قبل الاحتراف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365