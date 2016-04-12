رمضان صبحى: رفضت إعلان بـ"3 ملايين جنيه" مقابل ظهورى "واقفاً على الكرة"

أكد رمضان صبحى، صانع ألعاب النادى الأهلى، أنه رفض عرضاً من إحدى الشركات، للظهور فى إعلان خاص بها، "وقافاً على الكرة" مقابل 3 ملايين جنيه.

وقدم صبحى خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامجها "معكم"، اعتذاراً للمرة الثالثة لجماهير ولاعبى الزمالك عن وقفته على الكرة خلال مباراتى الفريقين فى الدورى العام وكأس السوبر العام الماضى، مؤكدا أنه يكن كل التقدير والاحترام للاعبى وجمهور القلعة البيضاء.

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