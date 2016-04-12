قلة النوم تؤثر على القلب وترفع فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن البالغين الذين ينامون أقل من خمس ساعات فى الليل أو الذين لديهم اضطراب فى النوم هم أكثر عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا، مقارنة بالأشخاص الذين ينامون أكثر من ذلك.

وأوضح الباحثون أنه فى كثير من البلدان ولا سيما الدول الغربية يأخذ النوم آخر أولويات الإنتاجية، الأمر الذى قد يجعل الجسم أكثر إرهاقاً مع حدوث خلل بالساعة البيولوجية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور إريك براذر، من مركز الصحة والمجتمع فى الجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو: "إن قلة النوم يمكن أن تكون لها تأثير مباشر على القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء، وسير الجهاز المناعى الذى قد يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض مع مرور الوقت.

وأوضح الباحثون أن قلة النوم قد تؤدى إلى اتباع السلوكيات الصحية الخاطئة، حيث إن الأشخاص الذين ينامون وقتا قصيرا أقل عرضة لممارسة الرياضة وأكثر عرضة لعدم اتباع نظام غذائى صحى مثالى، ومع مرور الوقت يمكن أن يؤثر على الصحة.

وأضاف الباحثون أن قلة النوم المزمن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكرى وأمراض القلب، حيث إن النوم له آثار واضحة على وظائف المناعة، وبالتالى يرفع من خطر الإصابة بفيروسات البرد والإنفلونزا. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الاخبارى الامريكى “Fox News”.

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