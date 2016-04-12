أخبارالأردن اليوم.. العاهل الأردنى يتكفل بترميم قبر المسيح بمدينة القدس

أخبار الأردن اليوم

ركزت أخبار الأردن اليوم على قرار العاهل الأردنى تحمل تكاليف ترميم قبر السيد المسيح الموجود بكنيسة القيامة فى مدينة القدس، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم الصراع بين رئيس الوزراء الأردنى ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.>وركزت أخبار الأردن اليوم على تبرع الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، بتكاليف ترميم قبر السيد المسيح الموجود بكنيسة القيامة فى مدينة القدس، والذى يصل تكاليف ترميمه حوالى 3 ملايين دولار.

وحسب ما ذكره موقع سكاى نيوز العربية، نقلاً عن بيان الديوان الملكى الأردنى، أن أعمال الترميم تستغرق نحو عام على الأقل. ويأتى هذا التبرع على خلفية توقيع كل من الملك عبد الله الثانى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى عام 2013 اتفاقا يفيد وصاية المملكة الأردنية على مقدسات القدس، وتعترف إسرائيل بوصايته على المقدسات فى القدس والتى كانت ضمن الضفة الغربية الخاضعة تحت السيادة الأردنية قبل احتلال اسرائيل لها عام 1967.

فيما تناولت الأردن اليوم ما ذكرته وكالة أنباء سرايا الأردنية أن الصراع بدا واضحا بين رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال جلسة النواب الصباحية الرقابية، وذلك بعد صراع الوثائق الذى نشب بينهما.

وأبرزت أخبار الأردن اليوم خلاف وقع بين الاثنين فى نهاية الجلسة عندما طلب رئيس الوزراء الأردنى من رئيس مجلس النواب الحديث فتحدث رئيس الحكومة الأردنية بكلمات قليلة، فباغته المهندس عاطف الطراونة بأسلوب يدل على وجود خلاف بين الطرفين، حيث قاطعه بالقول "رفعت الجلسة يعطيك العافية" الأمر الذى أثار غضب رئيس الوزراء الأردنى وظهر ذلك على وجهه.

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