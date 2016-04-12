أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبارالأردن اليوم.. العاهل الأردنى يتكفل بترميم قبر المسيح بمدينة القدس

Google+ Print
أخبارالأردن اليوم.. العاهل الأردنى يتكفل بترميم قبر المسيح بمدينة القدس أخبارالأردن اليوم.. العاهل الأردنى يتكفل بترميم قبر المسيح بمدينة القدس
ركزت أخبار الأردن اليوم على قرار العاهل الأردنى تحمل تكاليف ترميم قبر السيد المسيح الموجود بكنيسة القيامة فى مدينة القدس، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم الصراع بين رئيس الوزراء الأردنى ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

أخبار الأردن اليوم


>وركزت أخبار الأردن اليوم على تبرع الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، بتكاليف ترميم قبر السيد المسيح الموجود بكنيسة القيامة فى مدينة القدس، والذى يصل تكاليف ترميمه حوالى 3 ملايين دولار.

وحسب ما ذكره موقع سكاى نيوز العربية، نقلاً عن بيان الديوان الملكى الأردنى، أن أعمال الترميم تستغرق نحو عام على الأقل. ويأتى هذا التبرع على خلفية توقيع كل من الملك عبد الله الثانى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى عام 2013 اتفاقا يفيد وصاية المملكة الأردنية على مقدسات القدس، وتعترف إسرائيل بوصايته على المقدسات فى القدس والتى كانت ضمن الضفة الغربية الخاضعة تحت السيادة الأردنية قبل احتلال اسرائيل لها عام 1967.

فيما تناولت الأردن اليوم ما ذكرته وكالة أنباء سرايا الأردنية أن الصراع بدا واضحا بين رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال جلسة النواب الصباحية الرقابية، وذلك بعد صراع الوثائق الذى نشب بينهما.

وأبرزت أخبار الأردن اليوم خلاف وقع بين الاثنين فى نهاية الجلسة عندما طلب رئيس الوزراء الأردنى من رئيس مجلس النواب الحديث فتحدث رئيس الأردنية بكلمات قليلة، فباغته المهندس عاطف الطراونة بأسلوب يدل على وجود خلاف بين الطرفين، حيث قاطعه بالقول "رفعت الجلسة يعطيك العافية" الأمر الذى أثار غضب رئيس الوزراء الأردنى وظهر ذلك على وجهه.

موضوعات متعلقة

صراع بين رئيس الوزراء الأردنى ورئيس مجلس النواب يتجلى تحت قبة البرلمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان