يعالون: حماس تطور قدرات عسكرية رغم الهدوء النسبى فى قطاع غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون ان حركة حماس تعكف على بناء قدرات عسكرية سواء فى مجال انتاج القذائف أو فى ترميم الأنفاق رغم الهدوء النسبى الذى يسود قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن يعالون قوله فى حديث مع مراسلين للشؤون العسكرية فى وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم "أنه رغم الانخفاض فى عدد الهجمات فى الضفة الغربية فلا يزال الوضع متوترا وقابلا للتغيير".

وأشار الى حساسية الوضع فى الحرم القدسى الشريف وخاصة قبل حلول "عيد الفصح" اليهودى ، داعيا أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لمنع ما وصفه بـ"التحريض" الى جانب اجراءات لمنع اعمال استفزازية من الجانب الاسرائيلى.

وحول المحادثات بين مسؤولين امنيين اسرائيليين وفلسطينيين ، قال يعالون أن هناك حوارا أمنيا مستمرا بين الجانبين وأن اسرائيل توافق مبدئيا على نقل السيطرة الأمنية فى المناطق المصنفة "أ" إلى السلطة الفلسطينية بشرط أن تكثف أجهزة الأمن الفلسطينية نشاطاتها فى هذه المناطق.

وأضاف أن اسرائيل لن توافق على منع قواتها من دخول مناطق "أ" (التى من المفترض أن تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية) بشكل مطلق . معتبرا ان اتفاق أوسلو يسمح لها بالدخول اذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك.

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