أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة في العراق إلى يوم الخميس

Google+ Print
تأجيل التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة في العراق إلى يوم الخميس تأجيل التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة في العراق إلى يوم الخميس

حيدر العبادي

قرر مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء 12 أبريل، تأجيل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة إلى يوم الخميس المقبل.

وجاء ذلك بعد وصول رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى قاعدة البرلمان إثر انتهاء اجتماع جمعه برئيس البرلمان، سليم الجبوري، ورؤساء الكتل دون التوصل إلى اتفاق حول التشكيلة، حسبما أفادت مصادر عراقية.

وبحسب رويترز نقل التلفزيون العراقي عن أعضاء بالبرلمان قولهم إنه ستتم دعوة البرلمان للتصويت على قائمة ثانية من المرشحين.

وكان العبادي تقدم بقائمة أولى من المرشحين للبرلمان في 31 مارس الماضي وطلب من النواب الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها. وقال النواب إن قائمة العبادي الثانية وضعت في الاعتبار رأي الكتل السياسية المهيمنة في البرلمان.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان