تأجيل التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة في العراق إلى يوم الخميس

قرر مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء 12 أبريل، تأجيل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة إلى يوم الخميس المقبل.

وجاء ذلك بعد وصول رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى قاعدة البرلمان إثر انتهاء اجتماع جمعه برئيس البرلمان، سليم الجبوري، ورؤساء الكتل دون التوصل إلى اتفاق حول التشكيلة، حسبما أفادت مصادر عراقية.

وبحسب رويترز نقل التلفزيون العراقي عن أعضاء بالبرلمان قولهم إنه ستتم دعوة البرلمان للتصويت على قائمة ثانية من المرشحين.

وكان العبادي تقدم بقائمة أولى من المرشحين للبرلمان في 31 مارس الماضي وطلب من النواب الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها. وقال النواب إن قائمة العبادي الثانية وضعت في الاعتبار رأي الكتل السياسية المهيمنة في البرلمان.