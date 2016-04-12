أستاذ قانوني دولي: لم يكن لمصر سيادة على الجزيرتين قبل عام 1950

قال نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي الدكتور نبيل حلمي، إنّه لا توجد أزمة بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلا أننا لدينا مشكلة بين المصريين المؤيدين لاتفاقية ترسيم الحدود، والرافضين لهذه الاتفاقية، وأنّ معظم الطرفين المصريين غير قانونيين.

وأضاف حلمي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ المصريين المؤيدين والرافضين لم يَقرأوا ما كتب في قضية جزيرتي تيران، وصنافير.

وأوضح حلمي أنّ جزيرتي تيران وصنافير تابعة للمملكة العربية السعودية، والدليل على ذلك: “كان هناك اتفاقية في عام 1950 بين مصر والسعودية، لحماية مصر للجزيرتين”، قائلاً: “لم يكن لمصر سيادة على الجزيرتين تيران وصنافير قبل عام 1950″.

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