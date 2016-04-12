ليلة_الأبطال بالفيديو - رونالدو يعادل رقم ميسي والظاهرة بركلة حرة ' من خرم إبرة ' أمام فولفسبرج

عادل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد رقم نادر في دوري أبطال أوروبا بتسجيله ثلاثية أمام فولفسبرج.

وسجل رونالدو ثلاثية في شباك فولفسبرج وهو "الهاتريك" الخامس له في دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم ليونيل ميسي الوحيد في تاريخ البطولة الذي سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة خمس مرات.

وجاء الهدف من ركلة حرة في الدقيقة 77 من ركلة حرة أرسلها رونالدو من بين ثنائي حائط فولفسبرج البشري.. مرت من "خرم إبرة" لتسكن الشباك.

وبات رونالدو هو ثاني لاعب في تاريخ ريال مدريد الذي يسجل هاتريك في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا بعد الظاهرة رونالدو في شباك مانشستر يونايتد.

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