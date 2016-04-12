بالصور..الداخلية:سقوط "شديد" و"أبو جنا" وآخرين بالجعافرة لتورطهم بقتل ضابط

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن واصلت استهداف العناصر الإجرامية بالقليوبية، حيث سلم متهم نفسه يدعى "على .س" 30 سنة والمقيم بالجعافرة مركز شبين القناطر والهارب من محل إقامته لكونه مطلوبا فى 4 أحكام مخدرات جنايات مقضى فى كل منها بالمؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 8 قضايا (مخدرات – سلاح – استعمال قوة).

وضبطت أجهزة الأمن "كريم .ا" 30 سنة مقيم بالجعافرة مركز شبين القناطر والهارب من محل إقامته لكونه مطلوبا فى 3 قضايا جنايات مخدرات مقضى فى كل منها بالمؤبد.

وارشد الاثنان عن متهمين آخرين أبرزهم "سيد .ش" وشهرته سيد شديد 60 سنة عاطل والمحكوم عليه فى 5 جنايات مخدرات سلاح والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 13 قضية ( مخدرات – سلاح –استعمال قوة ) والهارب من السجون العمومية عقب أحداث يناير 2011، و"محمد .م " وشهرته "أبو جنا" عاطل ومقيم الجعافرة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 1 قضية ( مخدرات – سلاح –استعمال قوة ) و"تامر .ع" ومقيم دائرة مركز قليوب وهم من ضمن المتهمين بقتل النقيب إيهاب جورج ضابط مباحث الخانكة.

وتوجهت قوة أمنية بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وعقب استشعارهم بتوجه القوات إليهم قاموا بإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية فقامت القوات بالتعامل معهم، ما أسفر عن مقتلهم، وضبطت بحوزتهم بندقيتان وطبنجة وكمية كبيرة من فوارغ الطلقات النارية المستخدمة للأسلحة المضبوطة وقنبلة غاز و3 محدث صوت وربع كيلو هيروين.

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