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رمضان صبحي: الزمالك رفض ضمى ومدرب الناشئين قال لى:"مالكش فى الكرة"

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رمضان صبحي: الزمالك رفض ضمى ومدرب الناشئين قال لى:"مالكش فى الكرة" رمضان صبحي: الزمالك رفض ضمى ومدرب الناشئين قال لى:"مالكش فى الكرة"
كشف رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، عن كواليس بدايته مع الساحرة المستديرة، موضحاً أنه كان يلعب بمركز شباب أرض اللواء، مشيرا الى أنه شارك فى اختبارات الناشئين فى بنادي الزمالك قبل انضمامه للأهلي بأسبوع واحد، إلا أن المدرب المشرف على الاختبارات حينها رفض ضمه للكتيبة البيضاء، وقال له نصا :"انت ما بتعرفش تلعب كورة خالص".

أضاف رمضان، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامجها "معكم"، المقرر إذاعته يوم الخميس المقبل ،أن مشاركته مع ناشئي الأهلى فى دورة دبي الدولية كانت فاتحة خير عليه، والسبب الأساسى فى تقديمه للجمهور، لافتا الى أنه فور عودته من تلك الدورة تم ضمه للفريق الأول وشارك فى أولى مبارياته مع القلعة الحمراء فى مباراة المحلة بالدورى العام.

وأعرب صانع ألعاب المارد الأحمر، عن دهشته من اثارة موضوع "سنه" فى الوقت الحالى رغم أنه يلعب فى الفريق الأول للنادى الأهلى منذ ما يقرب العامين.


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