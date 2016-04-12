لتخسيس الكرش.. 3 حالات يصعب معها تحقيق هدفك.. اعرفها وتجنبها

يبحث الكثيرون سواء نساء أو رجال على طرق تساعدهم فى التخلص من دهون البطن وتخسيس الكرش، حيث تسبب هذه الدهون عددا من الأمراض منها القلب والسرطان. ويوضح الموقع الأمريكى "health" 3 فئات يصعب عليهم تخسيس كرشهم بسبب العمر أو الأخطاء التى يرتكبونها، وهى:إعلان - Ads إعلان - Ads
>يقول الدكتور "مايكل جنسن" أستاذ الطب فى قسم الغدد الصماء فى مستشفى مايو كلينيك: "كلما كبر عمر الفرد كلما اكتسب وزنه دهونا زائدة بسبب انخفاض معدل التمثيل الغذائى، ولكن النساء يزيد وزنها أكثر من الرجال مع انقطاع الطمث، خاصة فى منطقة البطن بسبب تغير هرمونات النساء فى هذا الوقت الذى يؤدى إلى تمسك الجسم بكميات أكبر من الدهون وحرقها يكون صعبا، لذلك يجب أن تحاول المرأة التخلص من دهون البطن قبل هذا السن.
>يظن البعض أن تخسيس الكرش يتم بالتمارين الرياضية ولكن بعض هذه التمارين ليس لها علاقة بحرق الدهون، لأن الدهون تحترق عند تكون المزيد من العضلات، وتتم عن طريق ممارسة التمارين متوسطة الحركة بمعدل ساعتين ونصف الساعة 3 مرات فى الأسبوع أو ساعة بطريقة مكثفة يوميا.
>تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة المتوفرة فى اللحوم ومنتجات الألبان يؤدى إلى زيادة الدهون خاصة فى منطقة البطن، ويفضل الاعتماد على الدهون الأحادية غير المشبعه بدلا منها، حتى لا تتراكم هذه الدهون فى الجسم وتزيد من الوزن.
>- بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة
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1- النساء بعد انقطاع الطمث
>يقول الدكتور "مايكل جنسن" أستاذ الطب فى قسم الغدد الصماء فى مستشفى مايو كلينيك: "كلما كبر عمر الفرد كلما اكتسب وزنه دهونا زائدة بسبب انخفاض معدل التمثيل الغذائى، ولكن النساء يزيد وزنها أكثر من الرجال مع انقطاع الطمث، خاصة فى منطقة البطن بسبب تغير هرمونات النساء فى هذا الوقت الذى يؤدى إلى تمسك الجسم بكميات أكبر من الدهون وحرقها يكون صعبا، لذلك يجب أن تحاول المرأة التخلص من دهون البطن قبل هذا السن.
2- ممارسة التمارين الرياضية التى لا تحرق الدهون
>يظن البعض أن تخسيس الكرش يتم بالتمارين الرياضية ولكن بعض هذه التمارين ليس لها علاقة بحرق الدهون، لأن الدهون تحترق عند تكون المزيد من العضلات، وتتم عن طريق ممارسة التمارين متوسطة الحركة بمعدل ساعتين ونصف الساعة 3 مرات فى الأسبوع أو ساعة بطريقة مكثفة يوميا.
3- أكل الدهون بطريقة خاطئة يصعب معه تخسيس الكرش
>تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة المتوفرة فى اللحوم ومنتجات الألبان يؤدى إلى زيادة الدهون خاصة فى منطقة البطن، ويفضل الاعتماد على الدهون الأحادية غير المشبعه بدلا منها، حتى لا تتراكم هذه الدهون فى الجسم وتزيد من الوزن.
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>- بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة
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