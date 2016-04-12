تناول 5 ثمرات قراصيا يوميا يقوى عظامك ويحميك من الكسور

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا الأبحاث الطبية الحديثة بشأن البرقوق المجفف أو القراصيا، وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة سان دييجو الأمريكية، أن تناول 5 أو 6 ثمرات من القراصيا يوميا يساهم فى تعزيز صحة العظام.

وشملت الدراسة مجموعة من السيدات المتطوعات اللاتى وصلن لمرحلة انقطاع الطمث، ويعتبرن الأكثر عرضة لتدهور صحة العظام نظراً لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، حيث قمن بتناول 50 جراما من البرقوق المجفف (وهو ما يعادل 5 أو 6 ثمرات) بشكل يومى منتظم لمدة 6 شهور.

وكشفت النتائج أن القراصيا ساهمت فى تعزيز قوة العظام وزيادة كثافتها، كما أنها ساهمت فى الحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن القراصيا تحتوى على مركبات طبيعية تحد من كسور وتدهور صحة العظام، كما أضاف القائمون على الدراسة أن تناول البرقوق يساهم أيضا فى التمتع بهذه الفوائد الصحية المثيرة.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمى للسمنة الذى انعقد مؤخراً فى بلغاريا كشف أن تناول حفنتين من القراصيا يوميا قبل الوجبة الرئيسية يحد بشكل ملحوظ من الشعور بالجوع، وبالتالى تقل كمية الطعام التى يتناولها الإنسان ويفقد الوزن الزائد بشكل أسهل. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Osteoporosis International " خلال شهر أبريل الجارى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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