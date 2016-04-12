الكشف عن منصة جديدة لدعم مواهب صناعة الأزياء في إيطاليا والعالم

تم اليوم كشف الستار رسمياً عن "منصة الإبداع" The CREATIVE SPOT خلال فعاليات أسبوع ميلان للأزياء؛ وهو مشروع فريد من نوعه أبدعته قرية "فيدينزا" مع "فوغ إيطاليا" Vogue Italia وبالتعاون مع الغرفة الإيطالية الوطنية للأزياء، دعماً لعرض الجيل الجديد من المصممين الإيطاليين والعالميين من خلال بوتيك حصري مصمم على يد فنان العمارة "ماسيميليانو لوكاتيلي".

تقدم منصة الإبداع ابتداءً من مايو حتى أغسطس 2016، الحقبة الجديدة في عالم الأزياء، وتوفر فضاءً خاصاً لاستعراض الأسلوب الإيطالي المميز واندماجه مع الإبداع العالمي بفضل لمسات فريدة من مواهب فوغ إيطاليا.

وتدعم منصة الإبداع بعض أبرز الأسماء الناشئة في مشهد الأزياء العالمي سواء من حيث عملية الإبداع الأولية أو وصولاً إلى أعمال التوزيع، وهي تسلط الضوء على عمل هؤلاء المصممين في المناطق الأكثر تأثيراً في قطاع الأزياء، ومنحهم محطات بيع هامة من خلال وضع إبداعاتهم أمام المستهلك الدولي.

ويمكن لضيوف القرية التعرف على أحدث توجهات التصميم والأساليب المرموقة، والتعرف على حكايات المصممين، واكتشاف مجموعاتهم الخاصة مع اختيارات واسعة من الملابس الجاهزة، والحقائب، والأحذية، والأكسسوارات.

تابعوا جميع محكات الحكاية حتى إفتتاح منصة الإبداع عبر:

#TheCreativeSpot

#FidenzaVillage