محافظ بورسعيد يتفقد محصول القمح جنوب المحافظة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، محصول القمح بالكليو 12 جنوب المحافظة، ورافقه المهندس محمد حلمى أبو العطا المستشار الزراعى للمحافظة، والمهندس محمد إبراهيم وكيل ومديرية الزراعة.

من جانبه، استمع المحافظ لأحد المستثمرين عن المحاصيل الزراعية وإنتاجية الفدان وجودة الأرض رغم صعوبة التربة.

كما تفقد الغضبان المحاصيل الزراعية لمجموعة المستثمرين والتى تبلغ مساحتها 650 فدانا، من بينها 20 فدان رومان، و20 فدانا أخرى زيتون، وأفدنة ليمون، وأخرى تين برشومى، و300 فدان قمح.

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