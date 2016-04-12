«أردوغان» يُقلد «الملك سلمان» أعلى وسام شرف تركي

قلّد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، الثلاثاء، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز “وسام الجمهورية التركية” الذي يعد أعلى وسام شرف في الجمهورية.

ووفقاً لصحيفة “سبق” السعودية، اليوم الثلاثاء، استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بحفاوة ومراسم رسمية في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقلده وسام الجمهورية التركية الذي يعد أعلى وسام بتركيا، فيما قال خادم الحرمين الشريفين في كلمة له عقب تسلم الوسام: الوسام ليس تكريماً شخصياً لي بل للمملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس أردوغان إن “الملك سلمان دعم التعاون بين أنقرة والرياض، وعمل من أجل احلال السلام في المنطقة والعالم”، مشيراً إلى أنه يقدر جهود الملك وقراراته بما يتعلق في المنطقة”.