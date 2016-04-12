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محافظ بني سويف يبحث مع رئيس الأوقاف إنشاء مشروعات بالمحافظة

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محافظ بني سويف يبحث مع رئيس الأوقاف إنشاء مشروعات بالمحافظة محافظ بني سويف يبحث مع رئيس الأوقاف إنشاء مشروعات بالمحافظة

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ  بني سويف بمكتبه اليوم، اللواء راتب محمد رئيس هيئة الأوقاف،وأحمد عطية أبو الوفا وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بالهيئة،و المهندسة نهاد حتاته مدير عام المشروعات الاقتصادية بالأوقاف بحضور مسئولى التخطيط العمراني والاستثمار بالمحافظة.

وتناول اللقاء وضع التصورات والمقترحات الخاصة  بالاستفادة من الأراض المملوكة لوزارة الأوقاف بالمحافظة من خلال أقامة مشروعات في كافة القطاعات والأغراض السكنية والتجارية والصناعية.

وخلال اللقاء قامت إدارة التخطيط العمراني بإعداد عرض “presentation”  عن الأراض المتاحة على مستوى المحافظة والمملوكة للأوقاف لطرح مقترحات مبدئية للمشروعات التي يمكن تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق بالمحافظة.

وتمت مناقشة الأطر العامة والخطوط العريضة لإعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة والوزارة ، تمهيدًا لترجمة تلك الإجراءات إلى خطوات عملية عبر برامج زمنية محددة لتحقيق إنجاز ملموس على أرض الواقع  في استغلال المقومات والموارد المتاحة بالمحافظة.

 

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