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الناطق باسم “فتح”: اغتيال فتحي زيدان يعد استهدافًا للحركة بأكملها

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الناطق باسم “فتح”: اغتيال فتحي زيدان يعد استهدافًا للحركة بأكملها الناطق باسم “فتح”: اغتيال فتحي زيدان يعد استهدافًا للحركة بأكملها

رأفت عليان

قال الناطق باسم حركة فتح، رأفت عليان، اليوم الثلاثاء، إن اغتيال فتحي زيدان، في مخيم المية مية في صيدا جنوب لبنان، يُعد استهدافًا لحركة فتح بأكملها، وأيضًا لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين الموجودة في لبنان، وكذلك لكل فلسطيني.

وأضاف عليان خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أنّ استهداف فتحي زيدان القيادي في حركة فتح، ليس الأول من نوعه، كما أنّه لنْ يكون الأخير، موضحًا أنّ عملية الاغتيال جزء من المؤامرة الإقليمية والدولية، على قضية اللاجئين.

وأوضح عليان أنّ عملية الاغتيال وقعت في الوقت الذي قام فيه تنظيم “داعش” الإرهابي بإحكام سيطرته على مخيم اليرموك، لأنّ هذه الجماعات الإرهابية تريد تصفية قضية اللاجئين.

وأكد عليان أنّ الشعب الفلسطيني سيكون وفي للحكومة اللبنانية التي احتضنت آلاف اللاجئين الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّ أجندة تنظيم “داعش” الإرهابي تخدم المشروعين الأمريكي، والإسرائيلي.

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